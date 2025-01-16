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Posted 16 января, 01:43

Published 16 января, 01:43

Modified 16 января, 01:43

Updated 16 января, 01:43

Магазин Dub пытался продать красноярцу куртку в 1,5 раза дороже, чем на ценнике

Магазин Dub пытался продать красноярцу куртку в 1,5 раза дороже, чем на ценнике

16 января 2025, 01:43
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
В Красноярске в магазине Dub отказались продавать куртку по стоимости, указанной на ценнике.

Красноярец рассказал, что на ценнике было указано, что куртка продается за 2 999 рублей. Однако на кассе заявили, что товар стоит в 1,5 раза дороже — 4 600 рублей.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

В итоге мужчина отказался от покупки и написал отзыв в книге жалоб. Представитель магазина в ответ заявил, что при продаже товара по ошибочно указанной (более низкой) цене они лучше отдадут предпочтение другим покупателям, которые смогут приобрести вещь по более высокой цене.

В Роспотребнадзоре заявили, что магазин должен был продать куртку клиенту по той цене, которая указана на ценнике. В итоге владельцу магазина объявили предостережение.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Одежда#Магазин#Роспотребнадзор
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