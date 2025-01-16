Магазин Dub пытался продать красноярцу куртку в 1,5 раза дороже, чем на ценнике

В итоге мужчина отказался от покупки и написал отзыв в книге жалоб. Представитель магазина в ответ заявил, что при продаже товара по ошибочно указанной (более низкой) цене они лучше отдадут предпочтение другим покупателям, которые смогут приобрести вещь по более высокой цене.