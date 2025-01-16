Магазин Dub пытался продать красноярцу куртку в 1,5 раза дороже, чем на ценнике

Posted 16 января, 01:43
Published 16 января, 01:43
Modified 16 января, 01:43
Updated 16 января, 01:43
Красноярец рассказал, что на ценнике было указано, что куртка продается за 2 999 рублей. Однако на кассе заявили, что товар стоит в 1,5 раза дороже — 4 600 рублей.
В итоге мужчина отказался от покупки и написал отзыв в книге жалоб. Представитель магазина в ответ заявил, что при продаже товара по ошибочно указанной (более низкой) цене они лучше отдадут предпочтение другим покупателям, которые смогут приобрести вещь по более высокой цене.
В Роспотребнадзоре заявили, что магазин должен был продать куртку клиенту по той цене, которая указана на ценнике. В итоге владельцу магазина объявили предостережение.