«Он не всех подпускал»: волонтер из Анапы рассказала, почему её обнял лебедь

Девушка, которая помогала мыть его, тоже обнялась с лебедем. Он подпустил к себе и парня, который его привез. Обнимаясь, лебедь привыкал к людям. Спустя полтора часа птицу отмыли, затем перенесли в загон. В нем пернатый пробыл до утра, прогулялся по ферме и улетел.