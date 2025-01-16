«Он не всех подпускал»: волонтер из Анапы рассказала, почему её обнял лебедь

Posted 16 января, 08:30
Published 16 января, 08:30
Modified 16 января, 12:12
Updated 16 января, 12:12
После крушения двух танкеров 15 декабря в Керченском проливе 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены мазутом, из них 44 — в Анапе. Волонтеры оказали помощь уже 5 883 птицам, пострадавшим от мазута.
В сети вскоре стал популярен ролик, где в центре по спасению птиц лебедь «обнял» одну из волонтеров. Девушку на видео зовут Лариса Щульц.
Лариса рассказала krsk.aif.ru, что не могла остаться в стороне, когда произошла трагедия с разливом мазута. Женщина записалась в центр по спасению птиц волонтером и стала активно помогать.
В Рождество коллеги попросили Ларису приехать в штаб по спасению птиц. Мол, там ее ждет сюрприз. Она приехала.
«С момента начала катастрофы я хотела помочь лебедям. Даже удалось поучаствовать в операции по их спасению. Правда, тогда она закончилась неудачно, потому что не всё мы можем сделать силами волонтеров», — делится женщина.
На том самом видео запечатлен первый момент встречи женщины с лебедем. У него было испачкано пузо мазутом. Лариса подошла к нему, начала гладить. А затем и обняла птицу.
«Он не всех к себе подпускал. Наверное, это был знак. Лебедь, как будто, спустился и сказал всем волонтерам: „Огромное спасибо за помощь от всех птиц“», — поделилась Лариса.
Девушка, которая помогала мыть его, тоже обнялась с лебедем. Он подпустил к себе и парня, который его привез. Обнимаясь, лебедь привыкал к людям. Спустя полтора часа птицу отмыли, затем перенесли в загон. В нем пернатый пробыл до утра, прогулялся по ферме и улетел.
«Лебедь оказался таким большим. На ощупь он очень классный, такой невероятно мягкий. Сверху перья у него жесткие. А когда его обнимаешь, то он, как облачко такое. Мягкое облачко», — говорит волонтер.
Волонтер поделилась, что спасение птиц — очень трудоемкий процесс. Первые трое суток в центре она спала всего по шесть часов. Остальное время проводила на пляжах, вытаскивая птиц из мазута.
«За ночь приходилось по 70 птиц отмывать. Нет времени ни отдохнуть, ни поесть. Каждый волонтер заслуживает медали. Но когда разные птицы к тебе привыкают, это очень приятно. По-настоящему вдохновляет. Одна обнимашка с лебедем стоит всего вложенного труда. Это помогает справляться с тяжелой работой», — отметила девушка.
Девушка рассказала, что сейчас она на лечении после тяжелой работы, восстанавливается и ставит капельницы.