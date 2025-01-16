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Posted 16 января, 08:05

Published 16 января, 08:05

Modified 16 января, 08:08

Updated 16 января, 08:08

Профессиональные хоккеисты проведут тренировки для юных спортсменов в Норильске

Профессиональные хоккеисты проведут тренировки для юных спортсменов в Норильске

16 января 2025, 08:05
Фото: Хоккей России.
С 16 по 18 января в Норильске пройдет тренировочный сбор для юных хоккеистов из Заполярья в рамках национальной программы подготовки «Красная машина». Спортсмены будут осваивать теорию, тренироваться на льду, а закончится все Фестивалем хоккея и матчами.

Ежегодно в сборах принимает участие около 70 юных хоккеистов. Проводят тренировки специалисты федерации хоккея России, тренеры «Красной машины» и приглашенные звезды спорта. Почетными гостями станут ведущий телеканала «Матч ТВ», хоккейный эксперт Дмитрий Лукашов и популярный хоккейный блогер Vobon.

Мероприятие проводится благодаря сотрудничеству Федерации хоккея России и компании «Норникель». Они совместно разработали программу развития регионального хоккея.

В компании рассказали, что за последние годы хоккей в Заполярье получил импульс к развитию. Важную роль в этом процессе сыграло проведение сборов, которые позволяют юным хоккеистам развивать мастерство, популяризируют спорт и здоровый образа жизни в целом.

Фото: Хоккей России

Еще одним инструментом развития хоккея стало появление в Норильске профессиональной команды ВХЛ. У воспитанников хоккейных спортивных школ появились реальные перспективы пробиться в профессиональный хоккей и продолжать свое развитие в родном регионе.

«Уже много лет компания сотрудничает с Федерацией хоккея, помогает проводить сборы, спонсирует любительский и профессиональный хоккей, что неудивительно, ведь и сам Владимир Олегович Потанин максимально вовлечён в этот вид спорта. Сборы для юных игроков, развитие инфраструктуры, появление профессиональной команды — все это серьёзные шаги, первые результаты которых видны уже сейчас, а через некоторое время эффект будет только приумножаться», — отметил член совета Международной Федерации хоккея, спецпредставитель ФХР по международным делам, легенда отечественного хоккея Павел Буре.
#Владислав Савончик
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