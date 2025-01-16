Студенты-энергетики получили стипендию от СГК

Posted 16 января, 06:34
Published 16 января, 06:34
Modified 16 января, 06:36
Updated 16 января, 06:36
Конкурсанты боролись в трех номинациях:
Жюри учитывало успеваемость студентов, активное участие в научной и общественной жизни, вклад в социально значимые проекты, а также достижения в профессиональной деятельности. Размер именной стипендии для победителей составляет до восьми тысяч рублей.
«Компания заинтересована как в подготовке будущих кадров, так и в профессиональном росте своих сотрудников. Поэтому мы применяем различные меры по привлечению специалистов в топливно-энергетический комплекс и их стимулированию. Именные стипендии — один из механизмов такой работы. Для студентов — это дополнительная поддержка, а для уже занятых в отрасли специалистов — возможность развиваться и профессионально расти в периметре компании», — отметила директор по персоналу АО «Енисейская ТГК» Татьяна Пономарева.
В числе победителей студенты ИКИТ и политехнического института СФУ, СибГУ, Канского политехнического колледжа, Минусинского сельскохозяйственного колледжа, Назаровского энергостроительного техникума, Аэрокосмического колледжа СибГУ, Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики, а также Канского технологического колледжа.
СГК уделяет особое внимание развитию и укреплению кадрового потенциала. Совместно с Фондом Мельниченко открывает в школах энергетические «Профклассы.ФМ», обеспечивает сезонное трудоустройство и профессиональную ориентацию подростков в проекте «Профкоманды.ФМ». Компания выступает партнером федеральной программы «Профессионалитет» и организует производственную практику для всех студентов на своих предприятиях. Точкой роста специалистов выступает и Корпоративный университет. Благодаря различным образовательным программам и обучающим курсам сотрудники компании получают импульс для развития и карьерного роста.