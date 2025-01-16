prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 06:34

Published 16 января, 06:34

Modified 16 января, 06:36

Updated 16 января, 06:36

Студенты-энергетики получили стипендию от СГК

Студенты-энергетики получили стипендию от СГК

16 января 2025, 06:34
Фото: Изображение Midjourney.
83 студента-энергетика из 9 вузов Красноярского края получили именную стипендию от СГК. Это ежегодный конкурс компании, направленный на поддержку и развитие кадрового потенциала.

Конкурсанты боролись в трех номинациях:

  • «Новая смена» — поддержка студентов, стремящихся принять эстафету у старшего поколения и продолжить работу в компании.
  • «Будущее энергетики» — студенты, обучающиеся по профильной специальности.
  • «Потенциал компании» — участие принимали сотрудники предприятий, которые повышают свою квалификацию и обучаются в вузе.

Жюри учитывало успеваемость студентов, активное участие в научной и общественной жизни, вклад в социально значимые проекты, а также достижения в профессиональной деятельности. Размер именной стипендии для победителей составляет до восьми тысяч рублей.

«Компания заинтересована как в подготовке будущих кадров, так и в профессиональном росте своих сотрудников. Поэтому мы применяем различные меры по привлечению специалистов в топливно-энергетический комплекс и их стимулированию. Именные стипендии — один из механизмов такой работы. Для студентов — это дополнительная поддержка, а для уже занятых в отрасли специалистов — возможность развиваться и профессионально расти в периметре компании», — отметила директор по персоналу АО «Енисейская ТГК» Татьяна Пономарева.

В числе победителей студенты ИКИТ и политехнического института СФУ, СибГУ, Канского политехнического колледжа, Минусинского сельскохозяйственного колледжа, Назаровского энергостроительного техникума, Аэрокосмического колледжа СибГУ, Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики, а также Канского технологического колледжа.

СГК уделяет особое внимание развитию и укреплению кадрового потенциала. Совместно с Фондом Мельниченко открывает в школах энергетические «Профклассы.ФМ», обеспечивает сезонное трудоустройство и профессиональную ориентацию подростков в проекте «Профкоманды.ФМ». Компания выступает партнером федеральной программы «Профессионалитет» и организует производственную практику для всех студентов на своих предприятиях. Точкой роста специалистов выступает и Корпоративный университет. Благодаря различным образовательным программам и обучающим курсам сотрудники компании получают импульс для развития и карьерного роста.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика