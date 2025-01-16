Студенты-энергетики получили стипендию от СГК

СГК уделяет особое внимание развитию и укреплению кадрового потенциала. Совместно с Фондом Мельниченко открывает в школах энергетические «Профклассы.ФМ», обеспечивает сезонное трудоустройство и профессиональную ориентацию подростков в проекте «Профкоманды.ФМ». Компания выступает партнером федеральной программы «Профессионалитет» и организует производственную практику для всех студентов на своих предприятиях. Точкой роста специалистов выступает и Корпоративный университет. Благодаря различным образовательным программам и обучающим курсам сотрудники компании получают импульс для развития и карьерного роста.