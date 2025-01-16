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Posted 16 января, 10:55

Published 16 января, 10:55

Modified 16 января, 12:14

Updated 16 января, 12:14

Уголовное дело возбудили из-за отравления семерых детей в красноярских яслях

Уголовное дело возбудили из-за отравления семерых детей в красноярских яслях

16 января 2025, 10:55
Фото: Яндекс Карты.
В Красноярске возбудили уголовное дело из-за инфекционного заболевания в ясельной группе детсада №271. Семеро детей отравились, двое из них госпитализированы.

По предварительным данным СК, 15 и 16 января в медучреждение с признаками кишечной инфекции обратились семеро воспитанников возрасте от полутора до трех лет (ранее сообщалось о четверых). Двое детей госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.

Как сообщили в прокуратуре, группу закрыли на карантин. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.

Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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#Владислав Савончик#Красноярск#Дети#Прокуратура#Отравление#Детсад#Уголовное дело#Госпитализация#Кишечная инфекция
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