Уголовное дело возбудили из-за отравления семерых детей в красноярских яслях

Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).