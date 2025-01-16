Уголовное дело возбудили из-за отравления семерых детей в красноярских яслях

Posted 16 января, 10:55
Published 16 января, 10:55
Modified 16 января, 12:14
Updated 16 января, 12:14
По предварительным данным СК, 15 и 16 января в медучреждение с признаками кишечной инфекции обратились семеро воспитанников возрасте от полутора до трех лет (ранее сообщалось о четверых). Двое детей госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.
Как сообщили в прокуратуре, группу закрыли на карантин. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.
Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).