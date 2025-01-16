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Posted 16 января, 05:56

Published 16 января, 05:56

Modified 16 января, 09:40

Updated 16 января, 09:40

В историческом центре Красноярска благоустроят 15 улиц. Что изменится?

В историческом центре Красноярска благоустроят 15 улиц. Что изменится?

16 января 2025, 05:56
Фото: admkrsk.ru.
К 400-летию Красноярска власти планируют благоустроить 15 поперечных улиц в центре города.

Об этом рассказали в мэрии. Благоустраивать будут улицы Каратанова, 9 января, Парижской Коммуны, Сурикова, Вейнбаума, Перенсона, Кирова, Диктатуры Пролетариата, Дзержинского, Обороны, Горького, Декабристов, Робеспьера, Профсоюзов и часть переулка Ряузовский.

Как отметили в мэрии, они должны выглядеть лаконично. Проекты благоустройства разработали в мастерской «ПроектДевелопмент». Работы на четырёх улицах — Каратанова, 9 января, Перенсона и Дзержинского — начнутся в 2025 году.

Там разделят пешеходную часть на функциональные зоны: фасадную, транзитную, озеленения и техническую. Делать это будут с помощью разных типов брусчатки.

Фото: admkrsk.ru

улица Перенсона

Здесь пообещали сохранить деревья и посадить новые кусты, изгороди и газоны. На улице поставят скамейки, урны и обустроят парковки для велосипедов. Лестницы и подпорные стенки облицуют гранитом, мраморной штукатуркой и плитняком.

Фото: admkrsk.ru

улица Каратанова

Здесь упорядочат парковочные карманы: на улице поставят антипарковочные полусферы. Так как улица находится в особой исторической зоне, перед началом благоустройства там проведут археологические работы.

улица 9 января

На этой улице также проведутархеологические работы. Пока никаких подробностей про благоустройство двух этих улиц не сообщается.

Фото: admkrsk.ru

Сейчас проекты будут проходить экспертизу сметной стоимости. Затем начнётся поиск​ подрядчиков.

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