В историческом центре Красноярска благоустроят 15 улиц. Что изменится?

Posted 16 января, 05:56
Published 16 января, 05:56
Modified 16 января, 09:40
Updated 16 января, 09:40
Об этом рассказали в мэрии. Благоустраивать будут улицы Каратанова, 9 января, Парижской Коммуны, Сурикова, Вейнбаума, Перенсона, Кирова, Диктатуры Пролетариата, Дзержинского, Обороны, Горького, Декабристов, Робеспьера, Профсоюзов и часть переулка Ряузовский.
Как отметили в мэрии, они должны выглядеть лаконично. Проекты благоустройства разработали в мастерской «ПроектДевелопмент». Работы на четырёх улицах — Каратанова, 9 января, Перенсона и Дзержинского — начнутся в 2025 году.
Там разделят пешеходную часть на функциональные зоны: фасадную, транзитную, озеленения и техническую. Делать это будут с помощью разных типов брусчатки.
Здесь пообещали сохранить деревья и посадить новые кусты, изгороди и газоны. На улице поставят скамейки, урны и обустроят парковки для велосипедов. Лестницы и подпорные стенки облицуют гранитом, мраморной штукатуркой и плитняком.
Здесь упорядочат парковочные карманы: на улице поставят антипарковочные полусферы. Так как улица находится в особой исторической зоне, перед началом благоустройства там проведут археологические работы.
На этой улице также проведутархеологические работы. Пока никаких подробностей про благоустройство двух этих улиц не сообщается.
Сейчас проекты будут проходить экспертизу сметной стоимости. Затем начнётся поиск подрядчиков.