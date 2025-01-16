В историческом центре Красноярска благоустроят 15 улиц. Что изменится?

Как отметили в мэрии, они должны выглядеть лаконично. Проекты благоустройства разработали в мастерской «ПроектДевелопмент». Работы на четырёх улицах — Каратанова, 9 января, Перенсона и Дзержинского — начнутся в 2025 году.