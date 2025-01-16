В Красноярске хотят увеличить число отделений почты, где можно получать пенсию

В декабре 2024 года стало известно, что с февраля 2025 года красноярцы смогут получать пенсии и выплаты только в шести отделениях почты — вот адреса: Павлова, 38, Красноярский рабочий, 127, Быковского, 11, Медицинский, 41, Карла Маркса, 47 и Карбышева, 6А.