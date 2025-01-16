В Красноярске хотят увеличить число отделений почты, где можно получать пенсию

Posted 16 января, 11:46
Published 16 января, 11:46
Modified 16 января, 12:31
Updated 16 января, 12:31
В декабре 2024 года стало известно, что с февраля 2025 года красноярцы смогут получать пенсии и выплаты только в шести отделениях почты — вот адреса: Павлова, 38, Красноярский рабочий, 127, Быковского, 11, Медицинский, 41, Карла Маркса, 47 и Карбышева, 6А.
Сообщалось, что в других отделениях деньги больше их выдавать не будут.
Как сообщил депутат заксобрания края Илья Зайцев, сейчас «Почта России» планирует увеличить число отделений, где с 1 февраля можно будет получить пенсию — с шести до одиннадцати.
«В частности, в микрорайоне Пашенный на Семафорной, 189 в отделении 660012 выдачу пенсии планируют сохранить», — пишет депутат.
По словам Зайцева, в почтовых отделениях выплаты пенсии наличными получает 83 тысячи человек — это без учета получателей краевых выплат.
Возможность увеличить число отделений для получения выплат должны рассмотреть на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике заксобрания 21 января.
В соцсетях жители высказываются по поводу будущих изменений. Большинство против:
«Нельзя этого делать. А кто подумал о ментальных инвалидах, слабоумных? Они не в состоянии освоить новые маршруты и алгоритмы действий. Есть пенсионеры с диагнозами психиатрическими. Их научили с детства ходить на почту. А ведь таких много в Красноярске».
«А личное отношение этих пенсионеров к карточкам.Это нам они вошли в наш образ жизни. А старики? У них мышление то не изменилось».
«Многие пожилые люди попросту бояться панически карт, наслышаны, как
орудуют мошенники, да и телефоны у таких людей как правило кнопочные. Вообще необдуманное решение, я считаю».
Обновлено (19:31 16.01.2025): по данным депутата Ильи Зайцева, срок запуска проекта по выдаче пенсий только в определенных отделениях почты перенесен — с 1 февраля на 1 марта.