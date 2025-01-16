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Posted 16 января, 03:12

Published 16 января, 03:12

Modified 16 января, 03:12

Updated 16 января, 03:12

В Красноярске на Копылова собралась пробка из нескольких ДТП

В Красноярске на Копылова собралась пробка из нескольких ДТП

16 января 2025, 03:12
Фото: 2gis.ru.
Сегодня, 16 января, красноярцы встали в огромную пробку на улице Копылова. Изначально затор тянулся от Высотной до Профсоюзов.

Судя по 2gis, сейчас пробка тянется от Пушкина до Копыловского моста. Автомобилисты сообщают, что на Пушкина и Копылова произошло сразу несколько ДТП.

Кроме того, движение затруднено на улице Ладо Кецховели. Однако сообщений об авариях нет.

Фото: 2gis.ru

А вот что пишут красноярцы, попавшие в пробку:

«Эм, а что случилось?»
«Там что, метеорит упал?»
«Кто не доспал, можете доспать…»
«Что происходит?»
«Сидим с бобром за столом, на ужин готовим полено»
«Сюда лучше не ехать, если у вас нет лишнего часа»
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#ДТП#Красноярск#Копылова#Пробка
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