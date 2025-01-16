В Красноярске на Копылова собралась пробка из нескольких ДТП

Posted 16 января, 03:12
Published 16 января, 03:12
Modified 16 января, 03:12
Updated 16 января, 03:12
Судя по 2gis, сейчас пробка тянется от Пушкина до Копыловского моста. Автомобилисты сообщают, что на Пушкина и Копылова произошло сразу несколько ДТП.
Кроме того, движение затруднено на улице Ладо Кецховели. Однако сообщений об авариях нет.
А вот что пишут красноярцы, попавшие в пробку:
«Эм, а что случилось?»
«Там что, метеорит упал?»
«Кто не доспал, можете доспать…»
«Что происходит?»
«Сидим с бобром за столом, на ужин готовим полено»
«Сюда лучше не ехать, если у вас нет лишнего часа»