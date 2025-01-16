Открытие караоке-бара Лепса перенесли в Красноярске на февраль

Posted 16 января, 10:42
Published 16 января, 10:42
Modified 16 января, 10:46
Updated 16 января, 10:46
В декабре Григорий Лепс сообщил, что бар постараются открыть к Новому году, но этого не произошло. Ещё тогда артист пообещал приехать на открытие. Leps Bar объединяет несколько форматов: клуб, караоке и бар. Сейчас заведение работает в Новосибирске и Санкт-Петербурге.
Заведение появится в центре города — на Урицкого, 94. Как пишет телеграм-канал «Бал дебютанток», открытие бара произойдет в конце февраля.
«На торце уже даже повисла вывеска Leps bar, но она, как нам сказали близкие к запуску люди, неактуальна. На следующей неделе появится какая-то другая. А внутри будущего бара сейчас, как на второй фотке».