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Posted 16 января, 10:42

Published 16 января, 10:42

Modified 16 января, 10:46

Updated 16 января, 10:46

Открытие караоке-бара Лепса перенесли в Красноярске на февраль

Открытие караоке-бара Лепса перенесли в Красноярске на февраль

16 января 2025, 10:42
Фото: t.me/baldebut.
В Красноярске открытие караоке-бара Григория Лепса Leps Bar перенесли на конец февраля.

В декабре Григорий Лепс сообщил, что бар постараются открыть к Новому году, но этого не произошло. Ещё тогда артист пообещал приехать на открытие. Leps Bar объединяет несколько форматов: клуб, караоке и бар. Сейчас заведение работает в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Заведение появится в центре города — на Урицкого, 94. Как пишет телеграм-канал «Бал дебютанток», открытие бара произойдет в конце февраля.

«На торце уже даже повисла вывеска Leps bar, но она, как нам сказали близкие к запуску люди, неактуальна. На следующей неделе появится какая-то другая. А внутри будущего бара сейчас, как на второй фотке».
Фото: t.me/baldebut
  • Ранее в центре Красноярска открылся бар «Соседка» в азиатском стиле, а в здании «Детского мира» открылся бар «Сплетни».
  • Еще в техническом режиме открылся тики-бар Kula на Мира.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Открытие#Бар#Григорий Лепс
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