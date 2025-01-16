Открытие караоке-бара Лепса перенесли в Красноярске на февраль

В декабре Григорий Лепс сообщил, что бар постараются открыть к Новому году, но этого не произошло. Ещё тогда артист пообещал приехать на открытие. Leps Bar объединяет несколько форматов: клуб, караоке и бар. Сейчас заведение работает в Новосибирске и Санкт-Петербурге.