В Красноярске прооперировали женщину с аномалией. Кишка проникла в ее грудную клетку

Posted 16 января, 09:16
Published 16 января, 09:16
Modified 16 января, 09:16
Updated 16 января, 09:16
Обследование показало дефект левого купола диафрагмы — в него, почти до лопатки вышла часть поперечно-ободочной кишки. Из-за этого женщина чувствовала боль в грудной клетке.
Нормально дышать жительница края не могла из-за кишки, которая давила на левое легкое.
В итоге хирурги сделали три прокола, чтобы освободить грудную клетку, вернуть кишку на свое место и ушить дефект в области диафрагмы. На 5 сутки женщину выписали домой.