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Posted 16 января, 09:16

Published 16 января, 09:16

Modified 16 января, 09:16

Updated 16 января, 09:16

Жительница Красноярского края не могла дышать из-за кишки в грудной клетке

В Красноярске прооперировали женщину с аномалией. Кишка проникла в ее грудную клетку

16 января 2025, 09:16
Фото: vk.com/kkb1_krsk.

Жительница Красноярского края не могла дышать из-за кишки в грудной клетке

В Красноярске врачи краевой больницы прооперировали пациентку с необычной аномалией. Женщина жаловалась на боль в груди и одышку.

Обследование показало дефект левого купола диафрагмы — в него, почти до лопатки вышла часть поперечно-ободочной кишки. Из-за этого женщина чувствовала боль в грудной клетке.

Фото: vk.com/kkb1_krsk

Нормально дышать жительница края не могла из-за кишки, которая давила на левое легкое.

В итоге хирурги сделали три прокола, чтобы освободить грудную клетку, вернуть кишку на свое место и ушить дефект в области диафрагмы. На 5 сутки женщину выписали домой.

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