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Posted 16 января, 02:47

Published 16 января, 02:47

Modified 16 января, 08:02

Updated 16 января, 08:02

В Красноярске с февраля навсегда изменят схему движения на улице Конституции СССР

В Красноярске с февраля навсегда изменят схему движения на улице Конституции СССР

16 января 2025, 02:47
Фото: Мэрия Красноярска.
В Красноярске навсегда изменится схема организации движения на улице Конституции СССР. Об этом рассказали в мэрии.

Так, на Конституции СССР ограничат скоростной режим. Автомобилисты смогут ездить со скоростью не больше 40 км/ч. Кроме того, водителям грузовых автомобилей запретят ездить по улице.

Изменения коснутся и парковок. На двух участках, отмеченных на схеме синим цветом, запретят парковаться и останавливаться вдоль дороги.

Фото: Мэрия Красноярска

В мэрии объяснили, что схему движения на улице изменят из-за большого числа мелких ДТП и дорожных конфликтов. Изменения вступят в силу со 2 февраля и будут действовать на постоянной основе.

После выхода материала на нашем сайте красноярка Варвара обратилась в редакцию «ПМ». Женщина спросила, могут ли власти при запрете парковки учесть интересы местных жителей.

«Запретить парковку только в рабочее время с 07:00 до 19:00, например. А в ночное время жители близлежащих домов могли бы оставлять свои автомобили. Днём на Конституции СССР в основном паркуются работники близлежащих офисов».

В департаменте горхозяйства и транспорта корреспонденту «Проспекта Мира» рассказали, что на участке, где планируют запретить парковку, существует проблема с проездом спецтехники.

В ведомстве объяснили, что улица достаточно узкая и там много припаркованных машин. В итоге мусоровозы и уборочная техника, работающие ночью и утром, не могут нормально проехать.

«Проект организации дорожного движения разрабатывает сторонняя организация по заказу мэрии. При разработке специалисты руководствуются требованиями безопасности и другими стандартами. Конечно, мы будем смотреть по ситуации. Возможно, что будут внесены какие-то изменения».
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Парковка#Автомобили#Проезд#Схема движения#Движение#Улица
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