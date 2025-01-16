В Красноярске с февраля навсегда изменят схему движения на улице Конституции СССР

Posted 16 января, 02:47
Published 16 января, 02:47
Modified 16 января, 08:02
Updated 16 января, 08:02
Так, на Конституции СССР ограничат скоростной режим. Автомобилисты смогут ездить со скоростью не больше 40 км/ч. Кроме того, водителям грузовых автомобилей запретят ездить по улице.
Изменения коснутся и парковок. На двух участках, отмеченных на схеме синим цветом, запретят парковаться и останавливаться вдоль дороги.
В мэрии объяснили, что схему движения на улице изменят из-за большого числа мелких ДТП и дорожных конфликтов. Изменения вступят в силу со 2 февраля и будут действовать на постоянной основе.
После выхода материала на нашем сайте красноярка Варвара обратилась в редакцию «ПМ». Женщина спросила, могут ли власти при запрете парковки учесть интересы местных жителей.
«Запретить парковку только в рабочее время с 07:00 до 19:00, например. А в ночное время жители близлежащих домов могли бы оставлять свои автомобили. Днём на Конституции СССР в основном паркуются работники близлежащих офисов».
В департаменте горхозяйства и транспорта корреспонденту «Проспекта Мира» рассказали, что на участке, где планируют запретить парковку, существует проблема с проездом спецтехники.
В ведомстве объяснили, что улица достаточно узкая и там много припаркованных машин. В итоге мусоровозы и уборочная техника, работающие ночью и утром, не могут нормально проехать.
«Проект организации дорожного движения разрабатывает сторонняя организация по заказу мэрии. При разработке специалисты руководствуются требованиями безопасности и другими стандартами. Конечно, мы будем смотреть по ситуации. Возможно, что будут внесены какие-то изменения».