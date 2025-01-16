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Posted 16 января, 05:02

Published 16 января, 05:02

Modified 16 января, 05:02

Updated 16 января, 05:02

В Красноярске создали «портрет туриста». Кто посещает город чаще всего?

В Красноярске создали «портрет туриста». Кто посещает город чаще всего?

16 января 2025, 05:02
Фото: prmira.ru.
Туристско-информационный центр создал «портрет» красноярского туриста». Специалисты проанализировали турпоток с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года.

Выяснилось, что больше 52% красноярских туристов — мужчины. Основной возраст путешественников составляет 35 лет — 44 года.

Согласно исследованию, 42,5% туристов провели в Красноярске от 1 до 23 ночей, 19% — от 1 до 22 часов, треть были в городе проездом.

Около половины людей, прибывших в город с туристическими целями, проводят в Красноярске 1 день, 17,5% путешественников задерживаются до 2 дней, 9,5% — до 3 дней. Почти 13% туристов остаются в городе на срок до 7 дней, 5% — до 15 дней, остальные — до 23 дней.

Чаще всего в Красноярск приезжают туристы из Иркутской области (15,5%), Хакасии (9,5%), Кузбасса (8,5%), Новосибирской области (8,5%) и Тывы (5%).

Также в топ регионов попали:

  • Москва — 4,9%;
  • Алтайский край — 4,5%;
  • Томская область — 3,7%;
  • Омская область — 3,2%;
  • Забайкальский край — 2,8%.

До этого мы рассказывали, что на исследование туристического потока краевые власти направили из бюджета 1,5 миллиона рублей.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Путешествия#Красноярск#Туризм#Внутренний туризм#Туристы
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