В Красноярске создали «портрет туриста». Кто посещает город чаще всего?

Около половины людей, прибывших в город с туристическими целями, проводят в Красноярске 1 день, 17,5% путешественников задерживаются до 2 дней, 9,5% — до 3 дней. Почти 13% туристов остаются в городе на срок до 7 дней, 5% — до 15 дней, остальные — до 23 дней.