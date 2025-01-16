В Красноярске создали «портрет туриста». Кто посещает город чаще всего?

Posted 16 января, 05:02
Published 16 января, 05:02
Modified 16 января, 05:02
Updated 16 января, 05:02
Выяснилось, что больше 52% красноярских туристов — мужчины. Основной возраст путешественников составляет 35 лет — 44 года.
Согласно исследованию, 42,5% туристов провели в Красноярске от 1 до 23 ночей, 19% — от 1 до 22 часов, треть были в городе проездом.
Около половины людей, прибывших в город с туристическими целями, проводят в Красноярске 1 день, 17,5% путешественников задерживаются до 2 дней, 9,5% — до 3 дней. Почти 13% туристов остаются в городе на срок до 7 дней, 5% — до 15 дней, остальные — до 23 дней.
Чаще всего в Красноярск приезжают туристы из Иркутской области (15,5%), Хакасии (9,5%), Кузбасса (8,5%), Новосибирской области (8,5%) и Тывы (5%).
Также в топ регионов попали:
До этого мы рассказывали, что на исследование туристического потока краевые власти направили из бюджета 1,5 миллиона рублей.