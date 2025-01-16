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Posted 16 января, 06:14

Published 16 января, 06:14

Modified 16 января, 06:14

Updated 16 января, 06:14

В Красноярске выросла плата за детсады. На сколько?

В Красноярске выросла плата за детсады. На сколько?

16 января 2025, 06:14
Фото: 1MI.
В Красноярске родителям придется больше платить за содержание ребенка в детском саду. Об этом рассказали в управлении образования.

Теперь за содержание ребенка до 3 лет родители будут платить на 154 рубля больше — 2078 рублей в месяц.

За детей старше 3 лет, которые ходят в группу полного дня, придется платить 2 325 рублей в месяц. Это на 168 рублей больше, чем было раньше.

Вырастет плата и за содержание ребенка в группе кратковременного пребывания. Теперь размер ежемесячной платы составит 735 рублей (на 55 рублей больше).

В управлении образования заявили, что повышение цен вызвано инфляцией.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Цены#Детсады#Родители
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