В Красноярске выросла плата за детсады. На сколько?

Posted 16 января, 06:14
Published 16 января, 06:14
Modified 16 января, 06:14
Updated 16 января, 06:14
Теперь за содержание ребенка до 3 лет родители будут платить на 154 рубля больше — 2078 рублей в месяц.
За детей старше 3 лет, которые ходят в группу полного дня, придется платить 2 325 рублей в месяц. Это на 168 рублей больше, чем было раньше.
Вырастет плата и за содержание ребенка в группе кратковременного пребывания. Теперь размер ежемесячной платы составит 735 рублей (на 55 рублей больше).
В управлении образования заявили, что повышение цен вызвано инфляцией.