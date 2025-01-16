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Posted 16 января, 05:55

Published 16 января, 05:55

Modified 16 января, 06:02

Updated 16 января, 06:02

«Арбан» строит ЖК «Новый портовый» на Пашенном

В Красноярске заключили еще семь договоров КРТ. Где появятся человейники?

16 января 2025, 05:55
Фото: Наш.дом.рф. «Арбан» строит ЖК «Новый портовый» на Пашенном

В Красноярске заключили еще семь договоров КРТ для стройки человейников

Мэрия Красноярска заключила семь новых договоров о реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Площадь участков варьируется от 1,1 до 9,8 гектара.

В департаменте градостроительства сообщили, что территории уже находятся в собственности у застройщиков, и как уточнили «Проспекту Мира», договоры реализуют по участкам:

  • улица Стасовой — ООО СЗ «Омега-строй»,
  • улица Черемуховая — ООО «Поэзия»,
  • улица Телевизорная — ООО СЗ «Красноярские инвестиции»,
  • улица Прибойная — АО «Фирма „Культбытстрой“»,
  • улица Складская — АО «СЗ „Арбан“» (два договора),
  • улица Стадионная — ООО СЗ «Комфорт», ООО СЗ «Новая Базаиха», ООО СЗ «Берег Базаихи» и ООО «Сибирская Сетевая Компания».

Застройщики за свой счёт должны построить четыре детсада и безвозмездно передать городу. Они появятся в районе улиц Стадионная, Прибойная, Складская, которые находятся в Свердловском районе, и в Центральном — в районе улицы Петра Подзолкова.

Договорами, как заявляется, также предусмотрено возведение помещений для образовательных организаций в общей сложности на 190 мест и безвозмездная передача 50 квартир для переселенцев из аварийного жилья.

В мэрии уточнили «Проспекту Мира», что в городе действует 15 договоров КРТ. Из них девять — по инициативе правообладателей, остальные шесть — по инициативе муниципалитета.

КРТ позволяет застройщикам строить дома с плотностью 1,9, то есть на каждом гектаре земли можно возвести 19 тысяч квадратных метров жилья. А без КРТ позволено строить с коэффициентом 1,3 — то есть 13 тысяч квадратов на гектар.

  • До этого в Красноярске действовало только восемь договоров КРТ общей площадью свыше 60 гектаров. Первый социальный объект по ним сдадут не раньше 2027 года.
  • Один из них договоров реализуется в Николаевке, где застройщики выкупают дома. Некоторые собственники недовольны принудительным расселением и компенсациями.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Детсады#Свердловский район#КРТ#Переселенцы#Застройщики
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