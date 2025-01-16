В Красноярске заключили еще семь договоров КРТ. Где появятся человейники?

Posted 16 января, 05:55
Published 16 января, 05:55
Modified 16 января, 06:02
Updated 16 января, 06:02
В департаменте градостроительства сообщили, что территории уже находятся в собственности у застройщиков, и как уточнили «Проспекту Мира», договоры реализуют по участкам:
Застройщики за свой счёт должны построить четыре детсада и безвозмездно передать городу. Они появятся в районе улиц Стадионная, Прибойная, Складская, которые находятся в Свердловском районе, и в Центральном — в районе улицы Петра Подзолкова.
Договорами, как заявляется, также предусмотрено возведение помещений для образовательных организаций в общей сложности на 190 мест и безвозмездная передача 50 квартир для переселенцев из аварийного жилья.
В мэрии уточнили «Проспекту Мира», что в городе действует 15 договоров КРТ. Из них девять — по инициативе правообладателей, остальные шесть — по инициативе муниципалитета.
КРТ позволяет застройщикам строить дома с плотностью 1,9, то есть на каждом гектаре земли можно возвести 19 тысяч квадратных метров жилья. А без КРТ позволено строить с коэффициентом 1,3 — то есть 13 тысяч квадратов на гектар.