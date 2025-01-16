В Красноярске заключили еще семь договоров КРТ. Где появятся человейники?

КРТ позволяет застройщикам строить дома с плотностью 1,9, то есть на каждом гектаре земли можно возвести 19 тысяч квадратных метров жилья. А без КРТ позволено строить с коэффициентом 1,3 — то есть 13 тысяч квадратов на гектар.