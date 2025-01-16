Ветер снес незаконный билборд. В Красноярске таких баннеров около 500

Posted 16 января, 03:57
Published 16 января, 03:57
Modified 16 января, 04:11
Updated 16 января, 04:11
Инцидент произошел еще 14 января. Никто не пострадал. Как выяснилось, разрешение на размещение баннера мэрия не выдавала, а кто им владеет неизвестно. Как пояснили в прокуратуре, билборд подлежит демонтажу, а полученный с него доход является неосновательным обогащением.
Ведомство начало проверку, чтобы выяснить принадлежность объекта и почему работники управления дорог и благоустройства, зная о незаконном объекте с сентября 2024 года, не демонтировали его.
По предварительным данным прокуратуры, на улицах Красноярска размещено 528 незаконных рекламных щитов, из них в 2024 году 74 демонтировал муниципалитет. Прокуратура собирается проверить законность размещения всех рекламных сооружений в городе.