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Posted 16 января, 03:57

Published 16 января, 03:57

Modified 16 января, 04:11

Updated 16 января, 04:11

Ветер снес незаконный баннер в Красноярске

Ветер снес незаконный билборд. В Красноярске таких баннеров около 500

16 января 2025, 03:57
Фото: krskkoroche.

Ветер снес незаконный баннер в Красноярске

В Красноярске во время сильного ветра упал рекламный щит в Тихих Зорях на улице Лесников. Оказалось, его установили там незаконно.

Инцидент произошел еще 14 января. Никто не пострадал. Как выяснилось, разрешение на размещение баннера мэрия не выдавала, а кто им владеет неизвестно. Как пояснили в прокуратуре, билборд подлежит демонтажу, а полученный с него доход является неосновательным обогащением.

Ведомство начало проверку, чтобы выяснить принадлежность объекта и почему работники управления дорог и благоустройства, зная о незаконном объекте с сентября 2024 года, не демонтировали его.

По предварительным данным прокуратуры, на улицах Красноярска размещено 528 незаконных рекламных щитов, из них в 2024 году 74 демонтировал муниципалитет. Прокуратура собирается проверить законность размещения всех рекламных сооружений в городе.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Реклама#Прокуратура#Ветер#Демонтаж#Билборд
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