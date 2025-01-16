Ветер снес незаконный билборд. В Красноярске таких баннеров около 500

Инцидент произошел еще 14 января. Никто не пострадал. Как выяснилось, разрешение на размещение баннера мэрия не выдавала, а кто им владеет неизвестно. Как пояснили в прокуратуре, билборд подлежит демонтажу, а полученный с него доход является неосновательным обогащением.