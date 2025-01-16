Вступайте в чат дома: красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

Posted 16 января, 12:48
Published 16 января, 12:48
Modified 16 января, 12:50
Updated 16 января, 12:50
В Стройнадзоре края рассказали, что мошенники создают фейковые листовки с QR-кодами. Объявления развешивают в подъездах многоквартирных домов.
В листовках красноярцам предлагают вступить в телеграм-чат с соседями, чтобы общаться, получать доступ к записям с камер наблюдения и информации о коммунальных услугах.
Сообщается, что после сканирования для пользователя открывается чат, администраторы которого просят «подтвердить присутствие». После этого мошенники получают доступ к аккаунтам и личным данным.
Специалисты отметили, что определить фейковую листовку можно: на ней, скорее всего, не будет адреса, названия УК и номера домового управления.