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Posted 16 января, 12:48

Published 16 января, 12:48

Modified 16 января, 12:50

Updated 16 января, 12:50

Вступайте в чат дома: красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

Вступайте в чат дома: красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества

16 января 2025, 12:48
Фото: vk.com/ssnjk.
Мошенники начали использовать новую схему для взлома аккаунтов в соцсетях. Об этом предупредили в краевой Стройнадзоре.

В Стройнадзоре края рассказали, что мошенники создают фейковые листовки с QR-кодами. Объявления развешивают в подъездах многоквартирных домов.

В листовках красноярцам предлагают вступить в телеграм-чат с соседями, чтобы общаться, получать доступ к записям с камер наблюдения и информации о коммунальных услугах.

Сообщается, что после сканирования для пользователя открывается чат, администраторы которого просят «подтвердить присутствие». После этого мошенники получают доступ к аккаунтам и личным данным.

Специалисты отметили, что определить фейковую листовку можно: на ней, скорее всего, не будет адреса, названия УК и номера домового управления.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мошенники#Телеграм#Стройнадзор
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