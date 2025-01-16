Задержанный экс-гендиректор ФМБА впал в кому после попытки суицида. Он пришел в себя

Posted 16 января, 10:34
Published 16 января, 10:34
Modified 16 января, 11:08
Updated 16 января, 11:08
Инцидент произошел еще 14 января. Как рассказывала его дочь, Баранкин попал в больницу в 22:00 и находился в тяжелом состоянии. Источник «ПМ» в правоохранительных органах сообщил, что сегодня, 16 января, он пришел в сознание.
В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги. Он и другие подозреваемые, как полагают в СК, использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.
14 января стало известно о возбуждении второго уголовного дела против Баранкина — его подозревают в получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки. За регулярные взятки, по версии следствия, он содействовал предпринимателю в получении контрактов на поставку лекарств для нужд учреждения.