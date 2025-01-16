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Posted 16 января, 10:34

Published 16 января, 10:34

Modified 16 января, 11:08

Updated 16 января, 11:08

Задержанный экс-гендиректор ФМБА впал в кому после попытки суицида. Он пришел в себя

Задержанный экс-гендиректор ФМБА впал в кому после попытки суицида. Он пришел в себя

16 января 2025, 10:34
Фото: ФМБА.
Экс-гендиректор ФМБА Борис Баранкин, которого задержали по делу о взятках на 16,5 миллиона рублей, впал в кому после попытки суицида. Информацию подтвердил источник «Проспекта Мира» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще 14 января. Как рассказывала его дочь, Баранкин попал в больницу в 22:00 и находился в тяжелом состоянии. Источник «ПМ» в правоохранительных органах сообщил, что сегодня, 16 января, он пришел в сознание.

В 2023 году против Баранкина возбудили уголовное дело о подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги. Он и другие подозреваемые, как полагают в СК, использовали препараты сами, а также дарили друзьям и родственникам. Ранее ущерб оценивался в 9 млн рублей, однако, по новым данным следствия, сумма выросла до 15,5 млн рублей.

14 января стало известно о возбуждении второго уголовного дела против Баранкина — его подозревают в получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки. За регулярные взятки, по версии следствия, он содействовал предпринимателю в получении контрактов на поставку лекарств для нужд учреждения.

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#Владислав Савончик#Взятки#Фмба#Уголовное дело#Лекарства#Суицид#Кома#Борис Баранкин
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