Заммэра Ефимов: За пять лет культурные организации Москвы получили 15 новых объектов

Posted 16 января, 15:58
Published 16 января, 15:58
Modified 16 января, 15:58
Updated 16 января, 15:58
Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В рамках адресной инвестиционной программы (АИП) столица продолжает заниматься развитием инфраструктуры, создавая все лучшие условия для культурных организаций, сообщает mos.ru.
По данным заместителя мэра, АИП делает возможным введение в эксплуатацию актуальных для городской инфраструктуры зданий и сооружений. За пять лет культурным организациям в оперативное управление было передано 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров. Речь идет о театрах, зоопарке и школах искусств, заключил Ефимов.
В списке значимых проектов — здание музыкальной школы им. Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств им. М. И. Глинки на юго-востоке и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где работает большинство новых объектов, открылся павильон для Московского зоопарка, а также появились новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».
Как проинформировал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, максимум внимания уделяют обновлению объектов в Центральном АО. Здесь учреждения культуры получили десять объектов общей площадью 31,7 тысячи квадратных метров, включая павильоны для зоопарка и новые сцены для театров. АИП дает возможность эффективного использования бюджетных средств и организовывать все новые культурные пространства для москвичей и гостей города, сказал Гаман.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что каждое новое культурное здание увеличивает возможности для обучения и культурного досуга.
«Например, число посетителей зоопарка, в котором появились новые павильоны, за последние три года выросло в 2,8 раза и составило около 3,7 миллиона человек», — напомнил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в городе были обновлены 63 объекта культуры, среди которых библиотеки, театры и школы искусств.