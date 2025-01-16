Житель края хотел поджечь «Почту России» по заданию «спецслужб Украины»

Posted 16 января, 10:25
Published 16 января, 10:25
Modified 16 января, 10:45
Updated 16 января, 10:45
Видео с допроса опубликовал телеграм-канал «112 Красноярск». Мужчина заявил, что в «Телеграме» с ним связались спецслужбы Украины и предложили работу «с хорошим заработком» — поджечь муниципальное здание.
Житель признался, что купил «бутылку и бензин», но его «вовремя остановили сотрудники ФСБ России, которые не дали причинить вреда имуществу». В конце видео он сказал, что благодарен силовикам и он «не под попытками».
В объединенной пресс-службе судов Красноярского края сообщили, что 39-летнего мужчину отправили под арест на два месяца. Против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).
«Как установлено в судебном заседании, он подозревается в приготовлении к совершению преступления, относящегося к категории особо тяжких, направленного против общественной безопасности».