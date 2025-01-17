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Posted 17 января, 01:06

Published 17 января, 01:06

Modified 17 января, 06:44

Updated 17 января, 06:44

32 человека отравились в санатории на юге Красноярского края

32 человека отравились в санатории на юге Красноярского края

17 января 2025, 01:06
Фото: t.me/krksledkom.
Массовое отравление произошло в санатории в Минусинском районе. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 16 января пенсионерам, которые отдыхали в санатории «Сосновый бор», после завтрака стало плохо.

Видео: t.me/krpronws.

За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, из них 5 человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В общей сложности в санатории отдыхало больше 100 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статья 238 УК РФ).

Обновлено: число пострадавших увеличилось до 33 человек, из них 6 находятся в больнице.

  • Ранее следователи завели уголовное дело из-за отравления 7 детей в детсаду Красноярска. 2 воспитанников госпитализировали.
#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Происшествия#Здоровье#Красноярский край#СК#Отравление#Уголовное дело#Минусинский район#Санаторий
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