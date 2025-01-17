32 человека отравились в санатории на юге Красноярского края

Posted 17 января, 01:06
Published 17 января, 01:06
Modified 17 января, 06:44
Updated 17 января, 06:44
По версии следствия, 16 января пенсионерам, которые отдыхали в санатории «Сосновый бор», после завтрака стало плохо.
За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, из них 5 человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В общей сложности в санатории отдыхало больше 100 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статья 238 УК РФ).
Обновлено: число пострадавших увеличилось до 33 человек, из них 6 находятся в больнице.