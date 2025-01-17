Администрация через суд выселяет красноярца из дорогой квартиры в центре. Почему?

Posted 17 января, 10:58
Published 17 января, 10:58
Modified 17 января, 11:00
Updated 17 января, 11:00
Красноярец Марк Якобсон в беседе с Kras Mash рассказал, что два года назад получил в наследство квартиру в сталинке возле краевого правительства.
По утверждению мужчины, он решил сделать там ремонт и для этого установил в квартире деревообрабатывающие станки, после чего вместе с товарищем начал делать мебель из дерева.
Марк Якобсон рассказал, что недавно на почте он получил исковое заявление от администрации Центрального района. В нем власти указывают, что красноярец оборудовал в квартире мастерскую, где на заказ делает мебель. В итоге чиновники требуют выселить мужчину из квартиры и лишить права собственности.
Сам Якобсон утверждает, что на громкий звук никто из соседей никогда не жаловался, а шумные работы он проводит якобы с 12 до 17 часов и то не каждый день.
В администрации Центрального района «Проспекту Мира» сказали, что им поступило обращение от УК «Перспектива» о содержании квартиры, и добавили, что мужчине давали время, чтобы исправить ситуацию и, например, убрать станки, однако он, как утверждается, проигнорировал это.
«Во время осмотра жилого помещения установлено, что в квартире находятся 3 деревообрабатывающих станка. Они создают сильный шум и повышенную нагрузку на электросети во всем доме. Из-за этого в подъезде уже дважды происходило возгорание электропроводки.
В мае 2024 года собственнику данного помещения вынесли предупреждение с требованием до середины июня привести помещение в надлежащее состояние. Однако мужчина никаких шагов в этом направлении не предпринял.
Для защиты прав соседей администрация Центрального района обратилась в суд с иском о выселении мужчины из квартиры, продажи ее с публичных торгов и выплаты владельцу денежных средств с вычетом судебных расходов».
В качестве третьего лица в иске заявлена прокуратура Центрального района.
«Так что соблюдение прав и законности гарантировано вдвойне», — добавили в администрации.
Директор УК «Перспектива» Роман Броверман в разговоре с корреспондентом «Проспекта Мира» рассказал, что жители дома обратились к ним и заявили, что мужчина использует квартиру не по назначению.
«У себя в помещении он сделал столярный цех. Мы как УК не имеем права рассматривать такие заявления, поэтому отправили обращение жителей в районную администрацию.
Я был в этой квартире и действительно в одном из помещений установлено несколько станков. Другая комната полностью завалена деревом и пиломатериалами.
Я не профессионал в деревообработке и не могу сказать, является ли оборудование бытовым. Однако соседи, которые живут рядом с мужчиной, сходят с ума. Со слов жильцов дома, собственник занимается коммерческой деятельностью по изготовлению деревянных изделий в промышленных масштабах.
К нему постоянно приходят клиенты и он все время работает на станках. Может быть, люди выдумывают, этого я не исключаю.
Кроме того, лично мне Марк Якобсон сказал, что он у себя в квартире обжигает дерево. Речь же идет о пожарной безопасности. И у него в помещении в самой квартире ощущение пыли. Он там живет. Чисто по-человечески я не понимаю, зачем он это делает».
Броверман добавил, что ранее в доме на Ленина уже горела электропроводка из-за того, что здание старое и построено в 40-е годы.
«Часть проводки мы уже восстановили. Однажды, когда горела проводка, жильцы дома рассказали сотрудникам МЧС, что в этот момент Якобсон работал на станках».
Директор управляющей компании считает, что, если бы Якобсон хотел решить проблему, то пошел бы в суд и подтвердил, что станки являются бытовыми, однако он этого не сделал.
«Слушайте, на него же не сразу подали в суд. Администрация Центрального района в досудебном порядке предлагала ему принести документы на оборудование и доказать, что оно не является промышленным. То есть, собственнику квартиры достаточно было принести документы, но он этого почему-то не делает».
Руководитель УК «Перспектива» также заявил, что к нему обратилась председатель дома и сообщила, что жильцы возмущены тем, что Якобсон, по их мнению, пытается выставить себя жертвой.
Ближайшее заседание по этому делу назначено на 26 февраля.