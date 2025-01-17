Богучанская ГЭС поддержала участие юных атлетов в выездных состязаниях

АО «Богучанская ГЭС» каждый год выделяет средства на развитие спорта в Красноярском крае. В 2024 году на эти цели компания направила 9,74 млн рублей. Особое внимание уделили развитию спорта и спортивных организаций Кежемского района. В прошлом году на средства БоГЭС клубы единоборств и школа по биатлону приобрели современное оборудование, а также организовали поездку на соревнования. ХК «Энергия» получил баннеры для городского катка и сумки для экипировки.