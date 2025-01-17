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Posted 17 января, 10:01

Published 17 января, 10:01

Modified 17 января, 10:01

Updated 17 января, 10:01

Богучанская ГЭС поддержала участие юных атлетов в выездных состязаниях

Богучанская ГЭС поддержала участие юных атлетов в выездных состязаниях

17 января 2025, 10:01
Фото: Богучанская ГЭС.
Благодаря финансовой поддержке Богучанской ГЭС поддержала воспитанники спортшколы Кежемского района поучаствовали в выездных соревнованиях краевого уровня.

В октябре прошлого года юные спортсмены выступили на турнире по легкой атлетике в Зеленогорске, в декабре посетили учебно-тренировочные сборы, а также поучаствовали в двух первенствах и краевых соревнованиях по лыжным гонкам.

На краевых состязаниях по легкой атлетике в октябре спортсмены из Кодинска завоевали 6 медалей в беге на 600 м и 1000 м среди юношей, в прыжках в длину, и в беге на 300 м среди девушек.

Фото: Богучанская ГЭС

В эстафетном беге 4 по 200 м команды из Кежемского района заняли второе и дважды — третье место.

На краевых соревнованиях на призы президента «Союза биатлонистов Красноярского края» спортсменки из Кодинска завоевали «золото» и «серебро» на дистанции 2,5 км, а юноши — серебряные и бронзовые медали на дистанциях 1,2 и 1,5 км.

«Выступая на соревнованиях краевого уровня, наши спортсмены не только получили заслуженные награды, но и выполнили нормативы на новые разряды. Все участники команд, и спортсмены, и тренеры, приобрели опыт, который позволит усилить подготовку в будущем. Благодарим АО „Богучанская ГЭС“ за оказанную помощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество», — отметил директор Спортивной школы Алексей Чертаков.

АО «Богучанская ГЭС» каждый год выделяет средства на развитие спорта в Красноярском крае. В 2024 году на эти цели компания направила 9,74 млн рублей. Особое внимание уделили развитию спорта и спортивных организаций Кежемского района. В прошлом году на средства БоГЭС клубы единоборств и школа по биатлону приобрели современное оборудование, а также организовали поездку на соревнования. ХК «Энергия» получил баннеры для городского катка и сумки для экипировки.

#Никита Алексеев
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