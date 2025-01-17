Более 400 объектов снесли и 470 гектаров очистили в Норильске

Posted 17 января, 06:38
Published 17 января, 06:38
Modified 17 января, 06:41
Updated 17 января, 06:41
В 2024 году снесли 54 неиспользуемых здания, очистили более 700 тысяч квадратных метров территории. Как рассказал начальник управления по работе с территориями и благоустройству производственного департамента ЗФ «Норникеля» Андрей Радунцев, самыми сложными в минувшем году оказались два объекта, расположенные на территории завода железобетонных изделий: холодный склад готовых изделий и технологический корпус по переработке и утилизации металлолома.
Общая площадь этих строений — более 22 тысяч квадратных метров. Строительный объем составил более 400 тысяч кубических метров. Высота достигала до 18 метров, длина корпусов — более 200 метров, а толщина бетона достигала 800 миллиметров.
Радунцев отметил, что после отчистки территорий ведется рекультивация земель и уже 64,4 гектара приняты администрацией Норильска. Работы на этих площадях проводились в течение двух лет.
«Одним из новшеств я бы назвал проведение технического этапа рекультивации в зимний период. То есть традиционные работы по очистке ускоряются, и к летнему периоду все территории полностью подготовлены для проведения биологического этапа рекультивации. В прошедшем году мы провели работы технического этапа рекультивации на площади более 33 гектаров, а биологического этапа — на территории более 22 гектаров», — добавил Радунцев.
В 2025 году планируют демонтировать 40 объектов и очистить 40 гектаров, провести техническую рекультивацию на площади 60 гектаров, биологическую — на площади 30 гектаров.