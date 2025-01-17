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Posted 17 января, 06:38

Published 17 января, 06:38

Modified 17 января, 06:41

Updated 17 января, 06:41

Более 400 объектов снесли и 470 гектаров очистили в Норильске

Более 400 объектов снесли и 470 гектаров очистили в Норильске

17 января 2025, 06:38
Фото: Северный город.
На севере Красноярского края демонтировали 401 аварийный объект, очистили более 4,7 миллиона квадратных метров территории и вывезли более миллиона тонн отходов. Все это сделали силами «Норникеля» за 4 года — со старта программы «Чистый Норильск».
Фото: Северный город

В 2024 году снесли 54 неиспользуемых здания, очистили более 700 тысяч квадратных метров территории. Как рассказал начальник управления по работе с территориями и благоустройству производственного департамента ЗФ «Норникеля» Андрей Радунцев, самыми сложными в минувшем году оказались два объекта, расположенные на территории завода железобетонных изделий: холодный склад готовых изделий и технологический корпус по переработке и утилизации металлолома.

Общая площадь этих строений — более 22 тысяч квадратных метров. Строительный объем составил более 400 тысяч кубических метров. Высота достигала до 18 метров, длина корпусов — более 200 метров, а толщина бетона достигала 800 миллиметров.
Радунцев отметил, что после отчистки территорий ведется рекультивация земель и уже 64,4 гектара приняты администрацией Норильска. Работы на этих площадях проводились в течение двух лет.

Фото: Северный город
«Одним из новшеств я бы назвал проведение технического этапа рекультивации в зимний период. То есть традиционные работы по очистке ускоряются, и к летнему периоду все территории полностью подготовлены для проведения биологического этапа рекультивации. В прошедшем году мы провели работы технического этапа рекультивации на площади более 33 гектаров, а биологического этапа — на территории более 22 гектаров», — добавил Радунцев.

В 2025 году планируют демонтировать 40 объектов и очистить 40 гектаров, провести техническую рекультивацию на площади 60 гектаров, биологическую — на площади 30 гектаров.

#Владислав Савончик
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