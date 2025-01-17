Более 400 объектов снесли и 470 гектаров очистили в Норильске

Общая площадь этих строений — более 22 тысяч квадратных метров. Строительный объем составил более 400 тысяч кубических метров. Высота достигала до 18 метров, длина корпусов — более 200 метров, а толщина бетона достигала 800 миллиметров.

Радунцев отметил, что после отчистки территорий ведется рекультивация земель и уже 64,4 гектара приняты администрацией Норильска. Работы на этих площадях проводились в течение двух лет.