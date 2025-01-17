До 47 человек выросло количество отравившихся в санатории «Сосновой бор»

Posted 17 января, 10:02
Published 17 января, 10:02
Modified 17 января, 10:04
Updated 17 января, 10:04
По версии следствия, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции.
Как рассказали «ПМ» в прокуратуре, на завтрак пострадавшие ели омлет. В ведомстве предположили, что яйца могли быть испорчены, «однако называть это причиной отравления сейчас преждевременно».
В прокуратуре сообщили, что сейчас продолжаются лабораторные исследования проб еды и сырья, холодной воды, а также смывов с рук персонала пищеблока.
Сам санаторий приостановил работу. Решается вопрос о направлении на стационарное лечение всех людей с признаками инфекции.