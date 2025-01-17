До 47 человек выросло количество отравившихся в санатории «Сосновой бор»

Число отравившихся в санатории «Сосновой бор» в Минусинском районе Красноярского края выросло до 47 человек. Десятерых госпитализировали, остальные находятся под наблюдением. Первым пяти обследованным установлен диагноз — норовирус. Об этом сообщили в прокуратуре края.

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