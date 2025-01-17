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Posted 17 января, 10:02

Published 17 января, 10:02

Modified 17 января, 10:04

Updated 17 января, 10:04

До 47 человек выросло количество отравившихся в санатории «Сосновой бор»

До 47 человек выросло количество отравившихся в санатории «Сосновой бор»

17 января 2025, 10:02
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Число отравившихся в санатории «Сосновой бор» в Минусинском районе Красноярского края выросло до 47 человек. Десятерых госпитализировали, остальные находятся под наблюдением. Первым пяти обследованным установлен диагноз — норовирус. Об этом сообщили в прокуратуре края.

По версии следствия, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции.

Как рассказали «ПМ» в прокуратуре, на завтрак пострадавшие ели омлет. В ведомстве предположили, что яйца могли быть испорчены, «однако называть это причиной отравления сейчас преждевременно».

В прокуратуре сообщили, что сейчас продолжаются лабораторные исследования проб еды и сырья, холодной воды, а также смывов с рук персонала пищеблока.

Сам санаторий приостановил работу. Решается вопрос о направлении на стационарное лечение всех людей с признаками инфекции.

  • «Проспект Мира» узнал, что такое норовирусом и насколько он опасен.
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#Владислав Савончик#Красноярский край#Прокуратура#Отравление#Роспотребнадзор#Минусинский район#Санаторий Сосновой бор
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