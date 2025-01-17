Гибель красноярского школьника: на занятиях по скалолазанию не постелили маты

Posted 17 января, 01:31
Published 17 января, 01:31
Modified 17 января, 08:57
Updated 17 января, 08:57
Трагедия произошла 16 января в одной из школ Октябрьского района. По данным следствия, 11-летний мальчик выполнял упражнение на тросе и в какой-то момент сорвался с высоты около 7 метров.
Тренер мальчика заявила, что он по ошибке отстегнул страховочный трос. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Как рассказали в прокуратуре, во время занятий на полу в зале не постелили маты.
В ведомстве отмечают, что 11-летний мальчик быстрее всех взобрался наверх, показав лучший результат.
Однако, предполагают в прокуратуре, на эмоциях школьник ошибся и отстегнул карабин, а также саму страховку.
Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть (часть 2 статья 293 УК РФ).