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Posted 17 января, 01:31

Published 17 января, 01:31

Modified 17 января, 08:57

Updated 17 января, 08:57

Гибель красноярского школьника: на занятиях по скалолазанию не постелили маты

Гибель красноярского школьника: на занятиях по скалолазанию не постелили маты

17 января 2025, 01:31
Фото: t.me/krksledkom.
В Красноярске расследуют гибель 11-летнего ребенка на занятиях по спортивному туризму. Во время занятий на полу не было матов.

Трагедия произошла 16 января в одной из школ Октябрьского района. По данным следствия, 11-летний мальчик выполнял упражнение на тросе и в какой-то момент сорвался с высоты около 7 метров.

Тренер мальчика заявила, что он по ошибке отстегнул страховочный трос. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Как рассказали в прокуратуре, во время занятий на полу в зале не постелили маты.

В ведомстве отмечают, что 11-летний мальчик быстрее всех взобрался наверх, показав лучший результат.

Видео: t.me/krpronws.

Однако, предполагают в прокуратуре, на эмоциях школьник ошибся и отстегнул карабин, а также саму страховку.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть (часть 2 статья 293 УК РФ).

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