Красноярские приставы изъяли «Крузер» за убийство косули и отправили на СВО

Posted 17 января, 07:05
Published 17 января, 07:05
Modified 17 января, 08:50
Updated 17 января, 08:50
Как сообщили в ГУФССП Красноярского края, машина стала «орудием совершения преступления».
«Группа лиц по предварительному сговору именно на этом внедорожнике отправилась на незаконную охоту без надлежащего разрешения. С помощью подключенного к аккумулятору прожектора браконьеры ослепили самку сибирской косули и убили ее из ружья».
Виновных осудили за незаконную охоту (часть 2 статьи 258 УК РФ), суд постановил конфисковать и обратить в собственность государства вещественные доказательства, в том числе и внедорожник.
Приставы заявили, что машину передали «представителю воинской части для нужд специальной военной операции».