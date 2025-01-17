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Posted 17 января, 07:05

Published 17 января, 07:05

Modified 17 января, 08:50

Updated 17 января, 08:50

Красноярские приставы изъяли «Крузер» за убийство косули и отправили на СВО

Красноярские приставы изъяли «Крузер» за убийство косули и отправили на СВО

17 января 2025, 07:05
Фото: ГУФССП России по Красноярскому краю.
Красноярские приставы отправили на СВО Toyota Land Cruiser 200. Дорогостоящий внедорожник конфисковали за браконьерство.

Как сообщили в ГУФССП Красноярского края, машина стала «орудием совершения преступления».

«Группа лиц по предварительному сговору именно на этом внедорожнике отправилась на незаконную охоту без надлежащего разрешения. С помощью подключенного к аккумулятору прожектора браконьеры ослепили самку сибирской косули и убили ее из ружья».

Виновных осудили за незаконную охоту (часть 2 статьи 258 УК РФ), суд постановил конфисковать и обратить в собственность государства вещественные доказательства, в том числе и внедорожник.

Приставы заявили, что машину передали «представителю воинской части для нужд специальной военной операции».

  • Ранее приставы отчитывались о передаче «Крузаков», ноутбуков и другой техники на нужды СВО.
  • Кроме того, судебные приставы вызывают на прием должников и рассказывают им о службе по контракту на СВО.
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#Владислав Савончик
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