Красноярский тренер по боксу оказался лидером банды автоугонщиков

Posted 17 января, 02:47
Published 17 января, 02:47
Modified 17 января, 02:47
Updated 17 января, 02:47
По версии следствия, 64-летний хабаровчанин был лидером криминальной группы, которая похищала автомобили в Хабаровске. Банда действовала с января 2008 по июль 2010 года.
Злоумышленники использовали сканер для отключения сигнализации, запускали двигатель и угоняли машины.
Похищенные автомобили возвращали владельцам за денежный выкуп или продавали после изменения идентификационных номеров.
Следователи считают, что тренер по боксу руководил структурой банды, помогали ему в этом еще два человека.
На данный момент установлено, что банда угнала 24 автомобиля. Потерпевшими признали 31 человека. Общая сумма ущерба составила больше 5,5 млн рублей.