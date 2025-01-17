Красноярский тренер по боксу оказался лидером банды автоугонщиков

В Красноярске задержали тренера по боксу в одном из местных спортивных клубов. Он 13 лет был в международном розыске.

По версии следствия, 64-летний хабаровчанин был лидером криминальной группы, которая похищала автомобили в Хабаровске. Банда действовала с января 2008 по июль 2010 года. Злоумышленники использовали сканер для отключения сигнализации, запускали двигатель и угоняли машины. Похищенные автомобили возвращали владельцам за денежный выкуп или продавали после изменения идентификационных номеров. Следователи считают, что тренер по боксу руководил структурой банды, помогали ему в этом еще два человека. На данный момент установлено, что банда угнала 24 автомобиля. Потерпевшими признали 31 человека. Общая сумма ущерба составила больше 5,5 млн рублей.