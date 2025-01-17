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Posted 17 января, 02:47

Published 17 января, 02:47

Modified 17 января, 02:47

Updated 17 января, 02:47

Красноярский тренер по боксу оказался лидером банды автоугонщиков

Красноярский тренер по боксу оказался лидером банды автоугонщиков

17 января 2025, 02:47
Фото: 1MI.
В Красноярске задержали тренера по боксу в одном из местных спортивных клубов. Он 13 лет был в международном розыске.

По версии следствия, 64-летний хабаровчанин был лидером криминальной группы, которая похищала автомобили в Хабаровске. Банда действовала с января 2008 по июль 2010 года.

Злоумышленники использовали сканер для отключения сигнализации, запускали двигатель и угоняли машины.

Похищенные автомобили возвращали владельцам за денежный выкуп или продавали после изменения идентификационных номеров.

Следователи считают, что тренер по боксу руководил структурой банды, помогали ему в этом еще два человека.

На данный момент установлено, что банда угнала 24 автомобиля. Потерпевшими признали 31 человека. Общая сумма ущерба составила больше 5,5 млн рублей.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Полиция#Уголовное дело#Хабаровск#Угон#Угон автомобилей#Банда
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