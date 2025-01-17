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Posted 17 января, 04:24

Published 17 января, 04:24

Modified 17 января, 05:09

Updated 17 января, 05:09

Красноярцу оторвало руку на производстве кормов для животных

Красноярцу оторвало руку на производстве кормов для животных

17 января 2025, 04:24
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске 44-лентему мужчине оторвало кись руки на производственной базе, где делают сырье для кормов животных.

Все произошло 16 января на базе по улице Лесопильщиков, рассказали в прокуратуре. Мужчина работал в сушильном блоке и в один момент ему оторвало кисть руки. Рабочего госпитализировали.

Выяснилось, что никаких договоров с пострадавшим заключено не было, с техникой безопасности и правилами охраны труда его не ознакомили, производственный процесс специально обученный сотрудник не контролировал.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Прокуратура проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение требований охраны труда при производстве. Ведомство собирается добиваться заключения с пострадавшим трудового договора с даты фактического допуска к работе и страхового возмещения.

  • Ранее в краевой госинспекции труда рассказывали, как работнику мусороперерабатывающего завода оторвало руку.
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