Красноярцу оторвало руку на производстве кормов для животных

Posted 17 января, 04:24
Published 17 января, 04:24
Modified 17 января, 05:09
Updated 17 января, 05:09
Все произошло 16 января на базе по улице Лесопильщиков, рассказали в прокуратуре. Мужчина работал в сушильном блоке и в один момент ему оторвало кисть руки. Рабочего госпитализировали.
Выяснилось, что никаких договоров с пострадавшим заключено не было, с техникой безопасности и правилами охраны труда его не ознакомили, производственный процесс специально обученный сотрудник не контролировал.
Прокуратура проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение требований охраны труда при производстве. Ведомство собирается добиваться заключения с пострадавшим трудового договора с даты фактического допуска к работе и страхового возмещения.