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Posted 17 января, 07:58

Published 17 января, 07:58

Modified 17 января, 10:18

Updated 17 января, 10:18

Магнитная буря ожидается в Красноярске и крае

Магнитная буря ожидается в Красноярске и крае

17 января 2025, 07:58
Фото: prmira.ru.
В выходные, 18 и 19 января, в Красноярском крае ожидается магнитная буря.

Магнитная буря может начаться около 12:00 18 января и продлиться до вечера. Она будет слабой.

В воскресенье, 19 января, ожидается аналогичная магнитная буря. Она продлится весь день и затронет понедельник, 20 января — примерно до 12:00.

У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана. Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.

Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.

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