На склон 2-й Огородной выделили 2 млрд. В горсовете критикуют «ошибки градостроения»

Posted 17 января, 10:02
Published 17 января, 10:02
Modified 17 января, 10:04
Updated 17 января, 10:04
Об этом сообщил глава фракции ЛДПР в горсовете Красноярска Семен Сендерский. Он написал пост про стоимость ошибок от «безграмотной выдачи разрешений на строительство».
Прокурорская проверка выявила, что застройщик не построил отвод поверхностных вод, а также не обустроил подпорные стены и не укрепил откосы, из-за чего земля обрушилась. На участке вводили режим ЧС, а из городского бюджета потратили 171 миллион рублей на восстановительные работы.
Прокуратура потребовала через суд взыскать с «Реставрации» сумму ущерба, потраченную из бюджета города на проведение аварийно-восстановительных работ.
«Застройщик построил дома на краю обрыва, получил прибыль, но теперь страдают жители города — и жильцы этих многоэтажек, которые боятся, что их дома просто сползут вниз, и все красноярцы, поскольку ошибки градостроения теперь устраняют за счёт бюджета, — пишет Сендерский. — Для сравнения, на эту сумму можно было отремонтировать 2 проходных коллектора, расселить больше 3 тысяч жителей из аварийного жилья, либо построить школу и детский сад».
Депутат посчитал: стоимость ливневой канализации составила порядка 225 млн рублей. Укрепление части склона — 345 миллионов рублей.
«Кто знает, во сколько всего обойдётся жажда наживы / бездумная халатность / беспринципность», — заключил Семен Сендерский.
Ранее в реготделении ЛДПР потребовали остановить выдачу разрешений на строительство новых домов в Солнечном: инженерные сети новостроек не справляются с нагрузками, в микрорайоне не хватает социальных объектов и дорожных развязок.