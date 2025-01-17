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Posted 17 января, 10:02

Published 17 января, 10:02

Modified 17 января, 10:04

Updated 17 января, 10:04

Ливневка на 2-й Огородной/Семен Сендерский

На склон 2-й Огородной выделили 2 млрд. В горсовете критикуют «ошибки градостроения»

17 января 2025, 10:02
Фото: Мэрия/Горсовет. Ливневка на 2-й Огородной/Семен Сендерский
Департамент градостроительства Красноярска выделил 1,9 миллиарда рублей в 2025 году на укрепление сползающего склона на улицах 2-я Огородная и Дачная. Кроме того, на этот год запланированы идрогеологические изыскания стоимостью 5 миллионов.

Об этом сообщил глава фракции ЛДПР в горсовете Красноярска Семен Сендерский. Он написал пост про стоимость ошибок от «безграмотной выдачи разрешений на строительство».

Дома на улице 2-й Огородной возводила компания «Реставрация». Спустя несколько лет после сдачи в домах и рядом с ними стали происходить различные происшествия — лопались трубы, обрушался склон.

Прокурорская проверка выявила, что застройщик не построил отвод поверхностных вод, а также не обустроил подпорные стены и не укрепил откосы, из-за чего земля обрушилась. На участке вводили режим ЧС, а из городского бюджета потратили 171 миллион рублей на восстановительные работы.

Прокуратура потребовала через суд взыскать с «Реставрации» сумму ущерба, потраченную из бюджета города на проведение аварийно-восстановительных работ.

«Застройщик построил дома на краю обрыва, получил прибыль, но теперь страдают жители города — и жильцы этих многоэтажек, которые боятся, что их дома просто сползут вниз, и все красноярцы, поскольку ошибки градостроения теперь устраняют за счёт бюджета, — пишет Сендерский. — Для сравнения, на эту сумму можно было отремонтировать 2 проходных коллектора, расселить больше 3 тысяч жителей из аварийного жилья, либо построить школу и детский сад».

Депутат посчитал: стоимость ливневой канализации составила порядка 225 млн рублей. Укрепление части склона — 345 миллионов рублей.

«Кто знает, во сколько всего обойдётся жажда наживы / бездумная халатность / беспринципность», — заключил Семен Сендерский.

Ранее в реготделении ЛДПР потребовали остановить выдачу разрешений на строительство новых домов в Солнечном: инженерные сети новостроек не справляются с нагрузками, в микрорайоне не хватает социальных объектов и дорожных развязок.

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