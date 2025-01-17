На склон 2-й Огородной выделили 2 млрд. В горсовете критикуют «ошибки градостроения»

Прокурорская проверка выявила, что застройщик не построил отвод поверхностных вод, а также не обустроил подпорные стены и не укрепил откосы, из-за чего земля обрушилась. На участке вводили режим ЧС, а из городского бюджета потратили 171 миллион рублей на восстановительные работы.