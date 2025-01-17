prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 05:25

Published 17 января, 05:25

Modified 17 января, 06:04

Updated 17 января, 06:04

Неизвестный пообещал устроить бойню в красноярской гимназии. Угрозы назвали ложными

Неизвестный пообещал устроить бойню в красноярской гимназии. Угрозы назвали ложными

17 января 2025, 05:25
Фото: yandex.ru/maps.
В Красноярске родители учеников гимназии «Универс» получили угрозы. Неизвестный пообещал устроить бойню в школе.

По словам родителей, сообщение с угрозами о массовом убийстве школьников пришло с электронного журнала. В телеграм-канале «Красноярск Главный» опубликовали письмо злоумышленника.

«Здравствуйте, дорогие одноклассники, учителя и просто люди, которые учатся со мной в школе. Вы меня обижали постоянно и в этот день вам придется расплатиться за это.
Сегодня я приду в школу и расстреляю вас с „Сайги“ своего отца. Мой подельник дядя З. помог изготовить мне пакеты с взрывчатым веществом, с ним мы можете связаться по номеру… Пришло время расплачиваться за все ваши грехи».
Фото: Красноярск Главный

В приемной гимназии «Универс» корреспонденту «ПМ» подтвердили, что некоторые родители действительно получили сообщения с угрозами.

«С этого учебного года у нас другая система учета обучающихся. Поэтому сейчас электронный журнал заблокирован и отношения к гимназии не имеет.
Всех родителей мы предупредили о том, что рассылка ложная. Только часть родителей получили эти письма.
Система безопасности сработала и сообщение уже проверили. Гимназия работает в обычном режиме».

В управлении образования сообщили, что гимназия пользуется электронным дневником краевой информационно-аналитической системе управления образованием.

«Актуальная и достоверная информация содержится только в КИАСУО».
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Убийство#Школа#Теракт#Угрозы#Гимназия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика