Неизвестный пообещал устроить бойню в красноярской гимназии. Угрозы назвали ложными

Posted 17 января, 05:25
Published 17 января, 05:25
Modified 17 января, 06:04
Updated 17 января, 06:04
По словам родителей, сообщение с угрозами о массовом убийстве школьников пришло с электронного журнала. В телеграм-канале «Красноярск Главный» опубликовали письмо злоумышленника.
«Здравствуйте, дорогие одноклассники, учителя и просто люди, которые учатся со мной в школе. Вы меня обижали постоянно и в этот день вам придется расплатиться за это.
Сегодня я приду в школу и расстреляю вас с „Сайги“ своего отца. Мой подельник дядя З. помог изготовить мне пакеты с взрывчатым веществом, с ним мы можете связаться по номеру… Пришло время расплачиваться за все ваши грехи».
В приемной гимназии «Универс» корреспонденту «ПМ» подтвердили, что некоторые родители действительно получили сообщения с угрозами.
«С этого учебного года у нас другая система учета обучающихся. Поэтому сейчас электронный журнал заблокирован и отношения к гимназии не имеет.
Всех родителей мы предупредили о том, что рассылка ложная. Только часть родителей получили эти письма.
Система безопасности сработала и сообщение уже проверили. Гимназия работает в обычном режиме».
В управлении образования сообщили, что гимназия пользуется электронным дневником краевой информационно-аналитической системе управления образованием.
«Актуальная и достоверная информация содержится только в КИАСУО».