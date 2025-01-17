«Почта России» и РЖД готовят расширение сервиса почтовых контейнерных поездов

Сотрудничество развернуто с целью внедрения передовых технологий и расширения географии перевозок по главным направлениям, пишет издание newizv.ru. В частности, одной из актуальных задач на 2025 год объявлено расширение использования технологии «грузовой конструктор». Она предоставляет возможность оперативного отцепления и прицепления фитинговых платформ с контейнерами в пути следования на крупных станциях. Это помогает существенному ускорению доставки почтовых и коммерческих грузов. Все поезда идут по специально составленному расписанию.