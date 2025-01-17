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Posted 17 января, 18:22

Published 17 января, 18:22

Modified 17 января, 18:22

Updated 17 января, 18:22

«Почта России» и РЖД готовят расширение сервиса почтовых контейнерных поездов

«Почта России» и РЖД готовят расширение сервиса почтовых контейнерных поездов

17 января 2025, 18:22
Фото: Аркадий Шаповалов. Пресс-служба РЖД.
Гендиректор «Почты России» Михаил Волков и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров утвердили новую дорожную карту сотрудничества, целью реализации которой является развитие контейнерных перевозок почтовых отправлений и сборных грузов.

Сотрудничество развернуто с целью внедрения передовых технологий и расширения географии перевозок по главным направлениям, пишет издание newizv.ru. В частности, одной из актуальных задач на 2025 год объявлено расширение использования технологии «грузовой конструктор». Она предоставляет возможность оперативного отцепления и прицепления фитинговых платформ с контейнерами в пути следования на крупных станциях. Это помогает существенному ускорению доставки почтовых и коммерческих грузов. Все поезда идут по специально составленному расписанию.

Новые маршруты распространяются на направления от Ворсино (Калужская область) до Иркутска, от Люберец (Московская область) до Угловой (Приморский край) и другие варианты. К тому же готовится запуск международного маршрута Хуньчунь (КНР) — Москва.

По данным Михаила Волкова, сотрудничество с РЖД значительно способствовало развитию железнодорожных почтовых перевозок. В сентябре сообщалось о старте нового системного проекта по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока.

«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — подвел итог Михаил Волков.

В 2023 году начал работу совместный проектный офис, который внедрил более 20 инициатив, включая запуск новых трансграничных маршрутов, ускорение доставки крупногабаритных грузов и интеграцию цифровых платформ для комфорта клиентов.

В качестве одного из успешных проектов называют запуск железнодорожного маршрута для международных отправлений между китайским городом Хуньчунь и российскими городами Владивосток и Новосибирск. А в 2024 году компании также провели внедрение сервиса доставки крупногабаритных грузов из Уссурийска в Москву почтовыми вагонами.

Как отметил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, обе сотрудничающие компании имеют большие ресурсы. Объединяя возможности, они приобретают впечатляющий мультипликативный эффект. При этом взаимодействие происходит с привлечением самых современных цифровых платформ.

#Общество
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