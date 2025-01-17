«Почта России» и РЖД готовят расширение сервиса почтовых контейнерных поездов

Posted 17 января, 18:22
Published 17 января, 18:22
Modified 17 января, 18:22
Updated 17 января, 18:22
Сотрудничество развернуто с целью внедрения передовых технологий и расширения географии перевозок по главным направлениям, пишет издание newizv.ru. В частности, одной из актуальных задач на 2025 год объявлено расширение использования технологии «грузовой конструктор». Она предоставляет возможность оперативного отцепления и прицепления фитинговых платформ с контейнерами в пути следования на крупных станциях. Это помогает существенному ускорению доставки почтовых и коммерческих грузов. Все поезда идут по специально составленному расписанию.
Новые маршруты распространяются на направления от Ворсино (Калужская область) до Иркутска, от Люберец (Московская область) до Угловой (Приморский край) и другие варианты. К тому же готовится запуск международного маршрута Хуньчунь (КНР) — Москва.
По данным Михаила Волкова, сотрудничество с РЖД значительно способствовало развитию железнодорожных почтовых перевозок. В сентябре сообщалось о старте нового системного проекта по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока.
«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — подвел итог Михаил Волков.
В 2023 году начал работу совместный проектный офис, который внедрил более 20 инициатив, включая запуск новых трансграничных маршрутов, ускорение доставки крупногабаритных грузов и интеграцию цифровых платформ для комфорта клиентов.
В качестве одного из успешных проектов называют запуск железнодорожного маршрута для международных отправлений между китайским городом Хуньчунь и российскими городами Владивосток и Новосибирск. А в 2024 году компании также провели внедрение сервиса доставки крупногабаритных грузов из Уссурийска в Москву почтовыми вагонами.
Как отметил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, обе сотрудничающие компании имеют большие ресурсы. Объединяя возможности, они приобретают впечатляющий мультипликативный эффект. При этом взаимодействие происходит с привлечением самых современных цифровых платформ.