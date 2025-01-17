Появился топ-5 лучших шаурмичных Красноярска. За что их хвалят и ругают?

Posted 17 января, 12:10
Published 17 января, 12:10
Modified 17 января, 12:12
Updated 17 января, 12:12
В ноябре мы делали рейтинг худших шаурминчых по отзывам. Теперь мы решили изучить, какие заведения с шаурмой нравятся красноярцам.
Мы ориентировались на итоговую оценку в 2Gis и количество отзывов: мы не брали заведения, у которых меньше 20 оценок. Также мы не учитывали шаурмичные, в которых меньше 10 отзывов.
Открывает рейтинг заведение «Шаурма халяль». Заведению поставили больше 380 оценок. В основном хвалят вкус блюд, «приветливый персонал», и чистоту в помещении.
«Просто хорошая шаурма, без изысков. Интерьер приятный, чисто. Персонал приветливый».
«На данный момент моё мнение, что это одна из самых лучших шаурма в нашем городе. И ребята очень дружелюбные и вежливые».
«Заехали по рекомендации сына коллеги. Взяли шаурму грибную мини. Очень много начинки, соус очень вкусный, лаваш хрустящий! Получили гастрономическое удовольствие! Отношение очень доброжелательное! Нам понравилось!»
Но кому-то не нравился маринад мяса, размер шаурмы или цены.
«В целом неплохо, шаурма объемная и сытная, единственное мясо маринуется в приправе для плова, и по ощущениям, что ты плов ешь: за это 4».
«Шаурма вкусная, но для „мега“ очень маленькая».
«Раньше был постоянным клиентом. Но после того как подняли цены, перестал туда ходить».
Четвертое, третье и второе места в рейтинге занимают шаурмичные с одинаковой оценкой — 4,9 балла. Мы расположили их по количеству отзывов: те заведения, где отзывов больше, заняли места выше.
На четвертом месте оказалась шаурмичная на Предмостной площади. В отзывах пишут, что шаурма там вкусная, а в заведении работают «душевные люди».
«Очень вкусная шаурма, ничего лишнего, свежие продукты. За свою цену огонь».
«Были здесь несколько раз уже! Понравилось! Вкусненько. Персонал доброжелательный. Цены адекватные».
«Шава огонь, вкуснее в Красноярске нет. Готовят быстро, работают душевные люди!»
Были и те, кто остался недоволен шаурмой из этой точки. Вот их отзывы:
«Маленькая шаурма, мало мясо, подогрели очень слабо».
«Шаурма достаточно большого размера, что радует, но вот начинка вообще не порадовала, одна капуста и мясо, соуса много».
Далее в топе точка в Ленинском районе — «Стамбул №1». Помимо вкуса шаурмы, гостям тут нравится «красивая подача», «не резиновый лаваш» и «вежливый повар».
«Очень вкусная шаурма! Сделали как просили, хрустящую! Красивая подача! Вернёмся ещё».
«Вкусная сочная шаурма, лаваш не резиновый! Брали впервые, нам понравилась».
«Лучшая Шаурмичная, в которой я была. Всегда сюда прихожу».
«Самая вкусная шаурма, сочная, а главное мяса много. Повар вежливый».
Кто-то писал в негативных отзывах, что шаурма тут сухая, а заказ долго ждать.
На втором месте в топе оказалась шаурмичная. В списке плюсов — вкус шаурмы, сотрудники и чистота. Кто-то отметил, что в заведении хорошо относятся к животным.
«Очень вкусная шаурма и отличный сервис, ребята доброжелательные и забавные. В помещении чисто и уютно, хоть музыка и на любителя».
«Шикарная шаурма, будто лучшая, что я пробовала за жизнь. Очень советую кавказскую. Арабская тоже очень вкусная. Евгений (менеджер) — лучший продажник, безумно вкусно описывает блюда и очень дружелюбный».
«Топ сервис. Шаурма вкусная. Пришел с собакой, спросили не голодный ли пес, воды налили. Уже второй раз тут ем. Рекомендую».
Среди минусов, о которых писали в негативных отзывах, — тонкий лаваш, слишком большое количество соуса и другие претензии к продуктам.
«Лаваш тонкий. Из-за огромного количества соуса он весь промок и превратился непонятно во что».
«Курица будто вареная, сама шаурма пресная, качество томатов — пластик, соуса слишком много».
Первое место с оценкой в пять баллов забирает заведение «Шаурмян».
«Были первый раз, брали Турецкую шаурму, все безумно понравилось. Идеальный баланс соуса мяса и овощей. Кухня и сам зал чистые. Обстановка дружелюбная».
«Брала сырную шаурму, на вкус она просто невероятна! Удивил размер. Цена полностью соответствует вкусу и качеству. Само заведение очень чистое и уютное. Персонал очень приветлив и вежлив. Всем рекомендую!»
«Крутая шаурма, вкусно готовят, овощи свежие, персонал приятный, быстро делают; салфеточки все есть, место комфортное».
Негативных оценок у шаурмичной нет, в отзывах с положительной оценкой мы нашли только один негативный момент. Один из посетителей пожаловался, что шаурмичная была закрыта в 20:00 — однако именно такое время работы указано в карточке заведения.
Информация из отзывов в интернете требует проверки, негативная — в первую очередь со стороны контролирующих органов. Не все в отзывах может быть правдой. Некоторые заведения могут предлагать бонусы за положительные отзывы. Кроме того, вкусы людей субъективны.