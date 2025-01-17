Председатель краевого суда объяснил, почему в РФ мало оправдательных приговоров

Posted 17 января, 12:58
Published 17 января, 12:58
Modified 17 января, 13:00
Updated 17 января, 13:00
Как заявил Фуго на эфире радио «Красноярск Главный», дела невиновных « прокурор не отправляет в суд».
«У нас та система, которая вообще не может быть оправдательной. По одной простой причине — у нас не система США, когда обвинитель и адвокат представляют свои доказательства. У нас идёт следствие, и если следствие приходит к выводу, что человек невиновен, тогда его дело просто-напросто прокурор не отправляет в суд, — говорит Фуга.
По данным Верховного суда на 2023 год, процент оправдательных приговоров в России всего 0,25%.