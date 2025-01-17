prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 06:32

Published 17 января, 06:32

Modified 17 января, 08:51

Updated 17 января, 08:51

В компании высказались о случае с «упавшим» лифтом в Красноярске

В компании высказались о случае с «упавшим» лифтом в Красноярске

17 января 2025, 06:32
Фото: sibnovosti.ru.
В обслуживающей организации прокомментировали инцидент с «падающим» лифтом. В компании сказали, что лифт работает нормально и ездить на нем безопасно.

Все произошло 12 января в доме на Апрельской. Красноярка Марина рассказала sibnovosti.ru, что вместе с беременной дочерью спускалась на лифте с 12 этажа.

Сначала лифт ехал нормально, но на уровне 6 этажа появился скрежет. Кабина доехала до нулевого этажа, после чего последовал сильный удар. В травмпункте Марине поставили диагноз — растяжение позвоночника, а ее беременную дочь госпитализировали из-за сильных болей в животе.

Директор управляющей компании заявил, что лифт никуда не падал, а просто «заглючил» на 4 этаже, доехал до первого и опустился на 10-15 см ниже. Прокуратура начала проверку.

Главный инженер компании «Сиб-Техсервис-2» в разговоре с sibnovosti.ru заявил, что толчок, который почувствовали пассажирки лифта, был обычной остановкой.

По словам представителя компании, лифт работает исправно — на 5 баллов из 5. При этом инженер допустил, что в работе лифта мог произойти сбой из-за скачка напряжения.

В компании «Еонесси», которая является производителем лифта, собираются провести внутреннее расследование.

Представители организации отмечают, что делать какие-то выводы о случившемся сейчас преждевременно.

  • Ранее «ПМ» в прокуратуре сообщили о проведении проверки. В ведомстве рассказали, что по ее результатам «будет решен вопрос об административной ответственности лиц, виновных в ненадлежащем содержании лифта».
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Прокуратура#Проверка#Лифт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика