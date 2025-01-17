В компании высказались о случае с «упавшим» лифтом в Красноярске

Posted 17 января, 06:32
Published 17 января, 06:32
Modified 17 января, 08:51
Updated 17 января, 08:51
Все произошло 12 января в доме на Апрельской. Красноярка Марина рассказала sibnovosti.ru, что вместе с беременной дочерью спускалась на лифте с 12 этажа.
Сначала лифт ехал нормально, но на уровне 6 этажа появился скрежет. Кабина доехала до нулевого этажа, после чего последовал сильный удар. В травмпункте Марине поставили диагноз — растяжение позвоночника, а ее беременную дочь госпитализировали из-за сильных болей в животе.
Директор управляющей компании заявил, что лифт никуда не падал, а просто «заглючил» на 4 этаже, доехал до первого и опустился на 10-15 см ниже. Прокуратура начала проверку.
Главный инженер компании «Сиб-Техсервис-2» в разговоре с sibnovosti.ru заявил, что толчок, который почувствовали пассажирки лифта, был обычной остановкой.
По словам представителя компании, лифт работает исправно — на 5 баллов из 5. При этом инженер допустил, что в работе лифта мог произойти сбой из-за скачка напряжения.
В компании «Еонесси», которая является производителем лифта, собираются провести внутреннее расследование.
Представители организации отмечают, что делать какие-то выводы о случившемся сейчас преждевременно.