Родители рассказали о тренере по скалолазанию, на занятии которой погиб ученик

Posted 17 января, 06:59
Published 17 января, 06:59
Modified 17 января, 09:12
Updated 17 января, 09:12
Трагедия произошла 16 января в одной из школ Октябрьского района. По данным следствия, 11-летний мальчик выполнял упражнение на тросе и в какой-то момент сорвался с высоты около 7 метров.
Тренер мальчика заявила, что он по ошибке отстегнул страховочный трос. От полученных травм ребенок скончался на месте. В прокуратуре отмечают, что 11-летний мальчик быстрее всех взобрался наверх, показав лучший результат. Там предположили, что на эмоциях школьник ошибся и отстегнул карабин, а также саму страховку.
Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть (часть 2 статья 293 УК РФ).
Отец 8-летнего ученика той же школы Николай рассказал «7 каналу Красноярск», что этот тренер — прекрасный.
«Что еще сказать. Я думаю, что для нее это стало трагедией не меньшей, чем для родителей мальчика. Она всегда с ними, как с родными. Целыми днями занятия. Организует разные мероприятия на улице, походы. И всегда это безвозмездно. Дети у нее занимаются с большим интересом. Очень жаль, что так произошло. На своего ребенка на соревнованиях тоже с замиранием смотрел, когда он там под потолком что-то перецепляет. Но там наверху только все сам. Хотя у них очень хорошо продумана система страховок», — говорит мужчина.
Николай отметил, что дети всегда занимаются с полным снаряжением, а еще для них регулярно проводят инструктажи.
Теперь воспитанники тренера переживают за то, что тренер может уволиться. За школьного тренера переживают и коллеги. Один из инструкторов рассказал, что произошедшее было случайностью.
«Ситуация — чистая случайность. Экстренного реагирования ребенка. Там ни от кого ничего не зависело. На ту ситуацию никто не мог повлиять, просто была экстренная отстежка челочка, под действием адреналина».
Отец тренера заявил Ngs24.ru, что мама погибшего не винит тренера в случившемся. Он подошел к школе вечером 16 января, после того, как все произошло.
«Родители здесь, и мама, и папа, они в хороших отношениях с тренером. Мама плачет, но говорит, что не винит тренера», — сказал отец преподавателя.