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Posted 17 января, 11:20

Published 17 января, 11:20

Modified 17 января, 11:22

Updated 17 января, 11:22

Школьники из Красноярского края проведут две недели в Сочи на «Профсмене. ФМ»

Школьники из Красноярского края проведут две недели в Сочи на «Профсмене. ФМ»

17 января 2025, 11:20
Фото: СУЭК.
20 подростков из Красноярска, Бородино, Назарово и Шарыпово отправятся на двухнедельную Профсмену в Сочи.

Все ребята — школьники Профклассов.ФМ и дети сотрудников СУЭК и СГК, участники конкурсов и олимпиад технической и инженерной направленности, желающие в будущем реализовать себя в инженерной сфере. Каждый из них прошел отбор, для которого подростки готовили презентации о личных достижениях, а также писали мотивационные письма, где рассуждали о том, какую специальность они бы выбрали на предприятиях СУЭК и СГК, или рассказывали о профессиях родителей, работающих в этих компаниях.

Восьмиклассница из Профклассов школы №1 Шарыпово Евгения Гусева поделилась своими мечтами о будущем — девушка мечтает работать в СУЭК геологом.

«Уверена, что я смогу найти себя в этой профессии и внести значимый вклад в работу Компании. Я аккуратна, внимательна к деталям, умею работать в команде — считаю, что эти качества помогут мне стать хорошим специалистом. А пока с нетерпением жду поездку в Сочи, и предвкушаю сколько всего интересного там меня ждет», — поделилась Евгения.
Фото: СУЭК
«Когда сообщили, что я в числе тех, кто прошел отбор на Профсмену.ФМ, сразу даже не поверил. А когда осознание происходящего пришло, сложно даже описать те чувства, тот восторг. Благодарю Фонд Мельниченко за такую замечательную возможность», — рассказал ученик 8 Профкласса .ФМ из Бородино Илья Силантьев.
«От поездки я жду новых впечатлений, знакомств и, конечно же, опыта», — отметил восьмиклассник из Профкласса.ФМ Школы № 7 Назарово Даниил Бабкин.

Уже 25 января ребята встретятся со сверстниками из других регионов России в образовательном центре поддержки талантливых детей «Сириус». Мастер-классы по коммуникации, актерскому мастерству и другим направлениям, встречи с топ-менеджерами компаний — для участников Профсмены Фонд Мельниченко подготовил насыщенную оздоровительную и профориентационную программу.

#Владислав Савончик
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