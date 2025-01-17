Школьники из Красноярского края проведут две недели в Сочи на «Профсмене. ФМ»

Все ребята — школьники Профклассов.ФМ и дети сотрудников СУЭК и СГК, участники конкурсов и олимпиад технической и инженерной направленности, желающие в будущем реализовать себя в инженерной сфере. Каждый из них прошел отбор, для которого подростки готовили презентации о личных достижениях, а также писали мотивационные письма, где рассуждали о том, какую специальность они бы выбрали на предприятиях СУЭК и СГК, или рассказывали о профессиях родителей, работающих в этих компаниях.