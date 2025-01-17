СК проверит снаряжение после смерти школьника на тренировке в Красноярске

Posted 17 января, 11:16
Published 17 января, 11:16
Modified 17 января, 11:35
Updated 17 января, 11:35
Трагедия произошла 16 января в красноярской гимназии № 13. По данным следствия, ребенок выполнял упражнение на тросе и в какой-то момент сорвался с высоты около 7 метров.
Тренер мальчика заявила, что он по ошибке отстегнул страховочный трос. От полученных травм ребенок скончался на месте. В прокуратуре отметили, что мальчик быстрее всех взобрался наверх, показав лучший результат. Там предположили, что на эмоциях школьник ошибся и отстегнул карабин, а также саму страховку.
Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть (часть 2 статья 293 УК РФ).
В СК сообщили, что ребенок на занятии пользовался страховкой, а на голове у него была защитная каска, однако при падении он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следователи изъяли страховочную систему, «иные предметы и документы, имеющие значение для следствия». При визуальном осмотре не обнаружили неполадок.
СК назначит экспертизу по оборудованию, а также выяснит, должны ли быть маты и ударопоглощающее покрытие при проведении таких тренировок (ранее в прокуратуре сообщали, что на тренировке матов не было).
В СК добавили, что допросили тренера. Она рассказала, что тренировки по спортивному туризму для учеников бесплатные, а оборудование предоставляет школа. Тренер очень переживает из-за случившегося.