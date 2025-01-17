СК проверит снаряжение после смерти школьника на тренировке в Красноярске

Тренер мальчика заявила, что он по ошибке отстегнул страховочный трос. От полученных травм ребенок скончался на месте. В прокуратуре отметили, что мальчик быстрее всех взобрался наверх, показав лучший результат. Там предположили, что на эмоциях школьник ошибся и отстегнул карабин, а также саму страховку.