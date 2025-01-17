В Красноярском крае будут судить мать, рубившую и резавшую дочерей из-за «измен» мужа

Posted 17 января, 05:59
Published 17 января, 05:59
Modified 17 января, 08:54
Updated 17 января, 08:54
По версии следствия, 25 июня 34-летняя женщина была пьяна и заподозрила мужа в измене, из мести она решила причинить травмы детям. Она ударила 3-летнюю дочь топором в голову и шею. После чего схватила нож и один раз ударила им 8-летнюю дочь в шею. 6-летнюю дочь мать трогать не стала. Муж в это время находился на работе.
На допросе обвиняемая рассказала, что после случившегося пошла пить пиво и ждать супруга, чтобы показать ему, что случилось. Еще она позвонила подруге и сообщила о случившемся, та вызвала полицию. Позднее допросили и супруга. В СК рассказали «ПМ», что он отрицает факт измены.
Против матери возбудили уголовное дело за убийство малолетнего (пункт «в» часть 2 статья 105 УК РФ) и покушение на убийство (часть 3 статья 30 и часть 2 статья 105 УК РФ).
В СК сообщили, что за несколько месяцев до произошедшего женщина стала злоупотреблять спиртными напитками. В рамках расследования дела провели психолого-психиатрическая экспертиза — она подтвердила, что женщина вменяема, и в момент совершения действий она «осознавала их общественную опасность и руководила ими».
Сейчас женщина находится под стражей. Уголовное дело направили в прокуратуру, а потом передадут в суд.