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Posted 17 января, 09:42

Published 17 января, 09:42

Modified 17 января, 12:13

Updated 17 января, 12:13

Таксист не повез красноярцев из-за «низкой стоимости» и поставил на платное ожидание

Таксист не повез красноярцев из-за «низкой стоимости» и поставил на платное ожидание

17 января 2025, 09:42
Фото: 1MI.
В Красноярске таксист «Яндекс Go» отказался везти пассажиров. Он заявил, что ему «невыгодно», и просил клиентов отменить заказ, а после их отказа поставил им платное ожидание.

Инцидент произошел с сотрудниками «Проспекта Мира». Корреспондент Сергей заказал такси 16 января примерно в 22:00 на два адреса: проспект Мира — Свободный — Ботаническая. Заказ принял таксист Денис, но вскоре написал, что ему невыгодно везти по стоимости, указанной в приложении — 350 рублей. Клиентам это не понравилось, но отменять заказ они не стали.

«Сначала я написал ему: „Меня это волновать не должно“. Он приехал, остановился в квартале от нас и поставил ожидание. Мы выходим, машины рядом нет. Я начал звонить ему всеми доступными способами. Началось платное ожидание. Пять раз ему позвонил. По итогу он отменил звонок и заказ», — поделился Сергей, отметив, что переписка с таксистом не сохранилась.

Сергей обратился в поддержку, описал ситуацию, попросил не списывать деньги за платное ожидание и принять меры в отношении таксиста. Специалист поддержки заявил, что деньги не спишут, а водителя проверит «команда качества».

Фото: prmira.ru

Ситуация разрешилась тем, что другой сотрудник редакции, Елена, заказала такси, но уже в Uber за 250 рублей.

Это не первая поездка Сергея и Елены по такому маршруту, они отмечают, что в последнее время услуги такси действительно подешевели — в ноябре уезжали за 480 рублей, в декабре — за 300.

Поездка 15 ноября в 00:00
Поездка 20 декабря в 00:49
Поездка 15 ноября в 00:00. Фото: prmira.ru

На то, что такси подешевело, обратили внимание и другие жители города. Раньше, по наблюдению корреспондента «ПМ», шкала спроса чаще всего горела оранжевым цветом, но в последнее время — зеленым. Это означает, что таксистов больше, чем клиентов — то есть предложение больше спроса.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в «Яндекс Go» с вопросом о том, почему в Красноярске подешевело такси в последнее время. На момент публикации мы не получили ответ.

  • Ранее мы рассказывали, как таксист «Максима» возмущался низкой ценой поездки четверых пассажиров.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Такси#Проспект Мира#Яндекс Go#Стоимость#Платное ожидание
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