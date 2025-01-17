Таксист не повез красноярцев из-за «низкой стоимости» и поставил на платное ожидание

Posted 17 января, 09:42
Published 17 января, 09:42
Modified 17 января, 12:13
Updated 17 января, 12:13
Инцидент произошел с сотрудниками «Проспекта Мира». Корреспондент Сергей заказал такси 16 января примерно в 22:00 на два адреса: проспект Мира — Свободный — Ботаническая. Заказ принял таксист Денис, но вскоре написал, что ему невыгодно везти по стоимости, указанной в приложении — 350 рублей. Клиентам это не понравилось, но отменять заказ они не стали.
«Сначала я написал ему: „Меня это волновать не должно“. Он приехал, остановился в квартале от нас и поставил ожидание. Мы выходим, машины рядом нет. Я начал звонить ему всеми доступными способами. Началось платное ожидание. Пять раз ему позвонил. По итогу он отменил звонок и заказ», — поделился Сергей, отметив, что переписка с таксистом не сохранилась.
Сергей обратился в поддержку, описал ситуацию, попросил не списывать деньги за платное ожидание и принять меры в отношении таксиста. Специалист поддержки заявил, что деньги не спишут, а водителя проверит «команда качества».
Ситуация разрешилась тем, что другой сотрудник редакции, Елена, заказала такси, но уже в Uber за 250 рублей.
Это не первая поездка Сергея и Елены по такому маршруту, они отмечают, что в последнее время услуги такси действительно подешевели — в ноябре уезжали за 480 рублей, в декабре — за 300.
На то, что такси подешевело, обратили внимание и другие жители города. Раньше, по наблюдению корреспондента «ПМ», шкала спроса чаще всего горела оранжевым цветом, но в последнее время — зеленым. Это означает, что таксистов больше, чем клиентов — то есть предложение больше спроса.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в «Яндекс Go» с вопросом о том, почему в Красноярске подешевело такси в последнее время. На момент публикации мы не получили ответ.