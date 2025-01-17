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Posted 17 января, 02:11

Published 17 января, 02:11

Modified 17 января, 02:19

Updated 17 января, 02:19

Красноярцам пообещали теплые и пасмурные выходные

Теплую погоду пообещали красноярцам в выходные. Вот прогноз

17 января 2025, 02:11
Фото: prmira.ru.

Красноярцам пообещали теплые и пасмурные выходные

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 18 и 19 января.

По информации gismeteo, в субботу, 18 января, в утренние часы будет -4 градуса. Днем температура воздуха составит -1. Вечером ожидаются снег с дождем и похолодание до -3 градусов.

В воскресенье ночью в Красноярске будет около -4, к утру похолодает до -6 градусов. Днем прогнозируется не больше -4. Вечером столбик термометра упадет до -7 градусов.

В выходные в Красноярске будет пасмурная погода.

Фото: gismeteo.ru

Поредварительно, в понедельник, 20 января, в Красноярске днем ожидается потепление до -1 градуса.

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