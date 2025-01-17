Теплую погоду пообещали красноярцам в выходные. Вот прогноз

Posted 17 января, 02:11
Published 17 января, 02:11
Modified 17 января, 02:19
Updated 17 января, 02:19
По информации gismeteo, в субботу, 18 января, в утренние часы будет -4 градуса. Днем температура воздуха составит -1. Вечером ожидаются снег с дождем и похолодание до -3 градусов.
В воскресенье ночью в Красноярске будет около -4, к утру похолодает до -6 градусов. Днем прогнозируется не больше -4. Вечером столбик термометра упадет до -7 градусов.
В выходные в Красноярске будет пасмурная погода.
Поредварительно, в понедельник, 20 января, в Красноярске днем ожидается потепление до -1 градуса.