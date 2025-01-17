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Posted 17 января, 03:43

Published 17 января, 03:43

Modified 17 января, 04:15

Updated 17 января, 04:15

У отравившихся в «Сосновом бору» нашли норовирус. Узнали, что ели пострадавшие

У отравившихся в «Сосновом бору» нашли норовирус. Узнали, что ели пострадавшие

17 января 2025, 03:43
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
В Красноярском крае после массового отравления отдыхающих приостановили работу санатория «Сосновый бор». В прокуратуре рассказали «ПМ», что ели на завтрак пострадавшие.

Все произошло 16 января в санатории «Сосновый бор». По версии следствия, после завтрака отдыхающим стало плохо.

За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, из них 5 человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции. У больных появляются симптомы в виде тошноты, рвоты, диареи, а также болей в области живота.

Как рассказали «ПМ» в прокуратуре, на завтрак пострадавшие ели омлет. В ведомстве предположили, что яйца могли быть испорчены.

«Однако называть это причиной отравления сейчас преждевременно».

В Роспотребнадзоре корреспонденту «ПМ» заявили, что говорить о том, что именно ели на завтрак отдыхающие бессмысленно.

«Причина массового отравления будет установлена в рамках расследования. Сейчас специалисты взяли необходимые пробы для проведения исследований».

Всего кишечную инфекцию подозревают у 33 человек. Все пострадавшие — взрослые.

Обновлено: число госпитализированных увеличилось до 6 человек, сообщили «ПМ» в прокуратуре.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярский край#Прокуратура#Отравление#Роспотребнадзор#Минусинский район#Санаторий
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