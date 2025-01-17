У отравившихся в «Сосновом бору» нашли норовирус. Узнали, что ели пострадавшие

Posted 17 января, 03:43
Published 17 января, 03:43
Modified 17 января, 04:15
Updated 17 января, 04:15
Все произошло 16 января в санатории «Сосновый бор». По версии следствия, после завтрака отдыхающим стало плохо.
За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, из них 5 человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.
В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции. У больных появляются симптомы в виде тошноты, рвоты, диареи, а также болей в области живота.
Как рассказали «ПМ» в прокуратуре, на завтрак пострадавшие ели омлет. В ведомстве предположили, что яйца могли быть испорчены.
«Однако называть это причиной отравления сейчас преждевременно».
В Роспотребнадзоре корреспонденту «ПМ» заявили, что говорить о том, что именно ели на завтрак отдыхающие бессмысленно.
«Причина массового отравления будет установлена в рамках расследования. Сейчас специалисты взяли необходимые пробы для проведения исследований».
Всего кишечную инфекцию подозревают у 33 человек. Все пострадавшие — взрослые.
Обновлено: число госпитализированных увеличилось до 6 человек, сообщили «ПМ» в прокуратуре.