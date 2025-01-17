В «Домклик» оценили выгоду от покупки вторичного жилья

Примечательно, что продавцы готовых квартир в Санкт-Петербурге сейчас гораздо менее готовы к уступкам, средний размер скидки здесь составляет всего 3,3%. Похожая ситуация наблюдается в Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%). Продавцы вторичного жилья в Москве и Подмосковье также неохотно снижают цены, предлагая скидки на уровне 4,1% и 4,5% соответственно. В Омской, Свердловской и Самарской областях, а также в Пермском крае размер скидок колебался от 5,1% до 5,4%. В Челябинской, Нижегородской областях и Башкортостане скидки составляют от 6,2% до 6,7%, а в Татарстане и Ростовской области — 7% и 7,2% соответственно.