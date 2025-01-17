В «Домклик» оценили выгоду от покупки вторичного жилья

Posted 17 января, 15:20
Published 17 января, 15:20
Modified 17 января, 15:22
Updated 17 января, 15:22
Исследование основывается на информации о проданных через платформу «Домклик» квартирах и охватывает период с декабря прошлого года до начала января текущего года. В исследовании участвовали 17 крупнейших российских регионов, включая мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург, пишет inkazan.ru.
Специалисты «Домклик» отмечают, что в лидирующих регионах, Воронежской области и Краснодарском крае, средние скидки на готовые квартиры составляют 11,4% и 11,3% соответственно, в то время как в Волгоградской области этот показатель достигает 7,6%.
При этом в целом по стране средняя скидка на вторичном рынке жилья за период с декабря 2024 года по начало января 2025 года составила 6%. Это означает, что при покупке стандартной квартиры стоимостью около 5 миллионов рублей покупатель может сэкономить в среднем до 300 тысяч рублей.
Примечательно, что продавцы готовых квартир в Санкт-Петербурге сейчас гораздо менее готовы к уступкам, средний размер скидки здесь составляет всего 3,3%. Похожая ситуация наблюдается в Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%). Продавцы вторичного жилья в Москве и Подмосковье также неохотно снижают цены, предлагая скидки на уровне 4,1% и 4,5% соответственно. В Омской, Свердловской и Самарской областях, а также в Пермском крае размер скидок колебался от 5,1% до 5,4%. В Челябинской, Нижегородской областях и Башкортостане скидки составляют от 6,2% до 6,7%, а в Татарстане и Ростовской области — 7% и 7,2% соответственно.
Эксперты также проследили динамику скидок на жилье за последние полгода, начиная с июня 2024 года, когда была отменена массовая льготная ипотека. Как показывают расчеты, в целом по стране уровень торга на вторичном рынке остался практически неизменным. Исключение составляют Воронежская область и Краснодарский край, где покупатели могут снизить цену более чем на 11%.
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи указал, что, несмотря на то, что с конца 2023 года ключевая ставка остается на высоком уровне, интерес к готовому жилью демонстрировал стабильность до ноября 2024 года.
«Отсюда — отсутствие явного снижения цен на готовые квартиры, а также слабые изменения в поведении продавцов: так, за полгода стоимость квадратного метра изменилась на 1%, а величина торга снизилась на символические 0,2 п. п.», — добавил Лейпи.
Однако он отметил, что в последние месяцы 2024 года наблюдалось резкое увеличение темпов снижения спроса, что позволяет предположить, что «в ближайшее время мы увидим более выраженную динамику».