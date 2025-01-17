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Posted 17 января, 08:46

Published 17 января, 08:46

Modified 17 января, 11:04

Updated 17 января, 11:04

Норовирусная инфекция

В крае 33 человека заразились норовирусом. Что это и насколько опасно?

17 января 2025, 08:46
Фото: surgutgp5.ru. Норовирусная инфекция
В санатории «Сосновый бор» на юге Красноярского края 33 человека заразились норовирусом. Рассказываем, что это за вирус, насколько он опасен и можно ли себя как-то защитить.

33 человека заболели: что произошло в санатории?

По версии следствия, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 33 человека, из них 6 человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции. Как рассказали «ПМ» в прокуратуре, на завтрак пострадавшие ели омлет. В ведомстве предположили, что яйца могли быть испорчены.

«Однако называть это причиной отравления сейчас преждевременно», — говорят в прокуратуре.
Видео: прокуратура Красноярского края.

В Роспотребнадзоре «ПМ» заявили, что говорить о том, что именно ели на завтрак отдыхающие бессмысленно, так как причина массового отравления будет установлена в рамках расследования. Сейчас специалисты взяли необходимые пробы для проведения исследований.

Что такое норовирус?

Норовирус — это один из разновидностей энтеровирусов и возбудитель острой кишечной инфекции. Норовирусная инфекция очень заразна.

Человек может заразиться ей от уже заболевшего — вирус присутствует в фекалиях, рвотных массах человека. Инфицированный человек заразен во время острой фазы заболевания и в последующие 48 часов.

Вирус передается через продукты, воду и контактно-бытовым способом — через использование посуды, предметов обихода и немытые руки. Инфекция часто передается от сотрудников мест питания: до трети пищевых вспышек связано с инфицированным персоналом.

Симптомы норовируса — острая диарея, рвота, лихорадка. Заболевание начинается с подъема температуры. Еще симптомами могут быть головная боль, тошнота, озноб, головокружение, слабость, сухость во рту, пересыхание губ и глаз и редкое мочеиспускание: менее 3–4 раз в сутки.

Фото: www.freepik.com

Насколько опасен норовирус?

В Роспотребнадзоре отметили, что основную опасность при норовирусной инфекции представляет обезвоживание от потери жидкостей и солей при рвоте и поносе.

«Если не восполнять запасы потерянной жидкости, обезвоживание усилится и может вызвать осложнения, такие как, падение кровяного давления и отказ почек. Это может привести к летальному исходу», — предупреждают в ведомстве.

В группе риска находятся дети, пожилые люди и люди, у которых уже есть заболевания — заболевание кишечника и сердца или ослабленная иммунная система.

Однако если восполнять запас воды в организме, то признаки заболевания обычно проходят самостоятельно через 12-72 часа. После выздоровления организм вырабатывает нестойкий иммунитет к вирусу — до восьми недель. После у человека снова может развиться норовирусная инфекция.

Можно ли как-то обезопасить себя от норовируса?

Вакцины от этого заболевания на сегодняшний день нет. Обезопасить себя, если вы находитесь в очаге инфекции, сложно. Однако есть несколько правил, которые помогут минимизировать риск заражения.

Первое — соблюдение правил личной гигиены: тщательно мыть руки перед приемом, раздачей пищи, после посещения туалета, улицы. Еще лучше всего иметь индивидуальное полотенце и белье. Второе — тщательно мыть овощи и фрукты перед едой и не забывать про тщательную термическую обработку продуктов.

Фото: www.freepik.com

Третье — не употреблять воду из открытых источников. Если вы куда-то уезжаете отдыхать, лучше брать с собой запас чистой питьевой воды.

Если у вас болеет кто-то дома, руки необходимо обрабатывать спиртсодержащими антисептиками. В Роспотребнадзоре советуют проводить влажную уборку всех поверхностей, с которыми контактировал заболевший, не реже одного раза в день. Посуду, которую использовал больной и все моющиеся предметы необходимо кипятить.

Вещи, испачканные рвотными массами, должны сразу стираться при температуре не менее 60º.

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