В крае 33 человека заразились норовирусом. Что это и насколько опасно?

В Роспотребнадзоре «ПМ» заявили, что говорить о том, что именно ели на завтрак отдыхающие бессмысленно, так как причина массового отравления будет установлена в рамках расследования. Сейчас специалисты взяли необходимые пробы для проведения исследований.