В крае 33 человека заразились норовирусом. Что это и насколько опасно?

Posted 17 января, 08:46
Published 17 января, 08:46
Modified 17 января, 11:04
Updated 17 января, 11:04
По версии следствия, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 33 человека, из них 6 человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции. Как рассказали «ПМ» в прокуратуре, на завтрак пострадавшие ели омлет. В ведомстве предположили, что яйца могли быть испорчены.
«Однако называть это причиной отравления сейчас преждевременно», — говорят в прокуратуре.
В Роспотребнадзоре «ПМ» заявили, что говорить о том, что именно ели на завтрак отдыхающие бессмысленно, так как причина массового отравления будет установлена в рамках расследования. Сейчас специалисты взяли необходимые пробы для проведения исследований.
Норовирус — это один из разновидностей энтеровирусов и возбудитель острой кишечной инфекции. Норовирусная инфекция очень заразна.
Человек может заразиться ей от уже заболевшего — вирус присутствует в фекалиях, рвотных массах человека. Инфицированный человек заразен во время острой фазы заболевания и в последующие 48 часов.
Вирус передается через продукты, воду и контактно-бытовым способом — через использование посуды, предметов обихода и немытые руки. Инфекция часто передается от сотрудников мест питания: до трети пищевых вспышек связано с инфицированным персоналом.
Симптомы норовируса — острая диарея, рвота, лихорадка. Заболевание начинается с подъема температуры. Еще симптомами могут быть головная боль, тошнота, озноб, головокружение, слабость, сухость во рту, пересыхание губ и глаз и редкое мочеиспускание: менее 3–4 раз в сутки.
В Роспотребнадзоре отметили, что основную опасность при норовирусной инфекции представляет обезвоживание от потери жидкостей и солей при рвоте и поносе.
«Если не восполнять запасы потерянной жидкости, обезвоживание усилится и может вызвать осложнения, такие как, падение кровяного давления и отказ почек. Это может привести к летальному исходу», — предупреждают в ведомстве.
В группе риска находятся дети, пожилые люди и люди, у которых уже есть заболевания — заболевание кишечника и сердца или ослабленная иммунная система.
Однако если восполнять запас воды в организме, то признаки заболевания обычно проходят самостоятельно через 12-72 часа. После выздоровления организм вырабатывает нестойкий иммунитет к вирусу — до восьми недель. После у человека снова может развиться норовирусная инфекция.
Вакцины от этого заболевания на сегодняшний день нет. Обезопасить себя, если вы находитесь в очаге инфекции, сложно. Однако есть несколько правил, которые помогут минимизировать риск заражения.
Первое — соблюдение правил личной гигиены: тщательно мыть руки перед приемом, раздачей пищи, после посещения туалета, улицы. Еще лучше всего иметь индивидуальное полотенце и белье. Второе — тщательно мыть овощи и фрукты перед едой и не забывать про тщательную термическую обработку продуктов.
Третье — не употреблять воду из открытых источников. Если вы куда-то уезжаете отдыхать, лучше брать с собой запас чистой питьевой воды.
Если у вас болеет кто-то дома, руки необходимо обрабатывать спиртсодержащими антисептиками. В Роспотребнадзоре советуют проводить влажную уборку всех поверхностей, с которыми контактировал заболевший, не реже одного раза в день. Посуду, которую использовал больной и все моющиеся предметы необходимо кипятить.
Вещи, испачканные рвотными массами, должны сразу стираться при температуре не менее 60º.