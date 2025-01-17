В Красноярске массовая авария на «Космосе» парализовала Свободный

Posted 17 января, 04:19
Published 17 января, 04:19
Modified 17 января, 04:19
Updated 17 января, 04:19
Как сообщают водители, в массовой аварии пострадали 5 машин. Они перегородили левый и средний ряд.
В итоге сейчас для проезда открыта только одна полоса. Из-за этого там образовалась большая пробка. Судя по 2gis, затор тянется от парка Гагарина до остановки «Космос».
В ГАИ корреспонденту «Проспекта Мира» сообщили, что информации о пострадавших нет. Сейчас сотрудники ДПС работают на месте и выясняют подробности аварии.