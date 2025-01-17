prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 04:19

Published 17 января, 04:19

Modified 17 января, 04:19

Updated 17 января, 04:19

В Красноярске массовая авария на «Космосе» парализовала Свободный

В Красноярске массовая авария на «Космосе» парализовала Свободный

17 января 2025, 04:19
Фото: t.me/kraschp.
Сегодня утром, 17 января, в Красноярске на проспекте Свободный образовалась большая пробка. Затор наблюдается в районе «Космоса».

Как сообщают водители, в массовой аварии пострадали 5 машин. Они перегородили левый и средний ряд.

Видео: t.me/kraschp.

В итоге сейчас для проезда открыта только одна полоса. Из-за этого там образовалась большая пробка. Судя по 2gis, затор тянется от парка Гагарина до остановки «Космос».

Фото: 2gis.ru

В ГАИ корреспонденту «Проспекта Мира» сообщили, что информации о пострадавших нет. Сейчас сотрудники ДПС работают на месте и выясняют подробности аварии.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Авария#ГИБДД#Пробка#Свободный
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика