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Posted 17 января, 11:34

Published 17 января, 11:34

Modified 17 января, 11:45

Updated 17 января, 11:45

В Красноярске открылись три новых заведения с трендовым бабл-ти

В Красноярске открылись три новых заведения с трендовым бабл-ти

17 января 2025, 11:34
Фото: t.me/my_own_plate.
В Красноярске открылись три новых заведения с трендовым напитком бабл-ти.

Об открытиях пишет автор телеграм-канала «В своей тарелке» Мария Русскова. Она прошлась по этим заведениям и оставила свой отзыв.

Первое заведение — Friends bubble tea на Декабристов, 23. Как пишет Русскова, интерьер там каноничный для баблтишных: выложенная кафелем зона заказов, все напитки — на экранах под потолком или в меню на стойке, заказ у кассы, в зале — яркие цвета, мимимишные детали и искусственная зелень.

Фото: t.me/my_own_plate

Блогер взяла тут напиток Bubble tea nuts tea hot за 349 ₽. По её словам, напиток был слишком горячий и без пенки:

«И сразу двойка в журнал карандашом: средь бела дня в торгующей напитками с пенкой чайной закончилась эта самая пенка. Да и сам напиток — чересчур горячий даже для сибирской зимы. На фоне этого плюсы меркнут, а как хорошо все могло бы получиться: сладких шариков — в избытке, сладость — не сбивающая с ног, ореховый вкус — ням-ням».

Вторая чайная — Met tea на Мира, 85. Она заработала на месте закрывшегося Subway.

«Внутри людно, ремонт свеж, все та же белоснежная плитка, телеэкраны, вот пластиковые листья по стене и дерево в центре».
Фото: t.me/my_own_plate

Здесь фудблогер взяла напиток «Три брата» за 470 ₽. По её словам, он «на любителя».

«Кроме тапиоки, внутри молочного напитка плавают ленточки яичного пудинга, по текстуре — как древесные грибы. В целом, ничего — в отличие от первой точки, тут точно попали в температуру, а сладости еще меньше. Зачет, хотя цена — что-то про ключевую ставку 30%».

Третье заведение — Lucky panda на Мира, 104. Как пишет Русскова, кроме «крохотного дивана и пары стульев у стойки», в заведении нет сидячих мест.

«Главная интерьерная черта — любовь к пандам. Их тут полно: мохнатая встречает у входа, крохотных присобачили суперклеем к стойке, бумажные свисают с кассы».
Фото: t.me/my_own_plate

В этой чайной блогер попробовала фруктовый напиток «Манго-маракуйя» за 470 ₽. Она пишет, что это была ошибка.

«От сладости сводит скулы, температура не дотягивает до категории „теплый“, а редкие фруктовые кусочки не внушают доверия. Хвалить готова разве что шарики».
  • Ранее красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал, где еще в городе попробовать bubble tea.
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