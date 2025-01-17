В Красноярске открылись три новых заведения с трендовым бабл-ти

Posted 17 января, 11:34
Published 17 января, 11:34
Modified 17 января, 11:45
Updated 17 января, 11:45
Об открытиях пишет автор телеграм-канала «В своей тарелке» Мария Русскова. Она прошлась по этим заведениям и оставила свой отзыв.
Первое заведение — Friends bubble tea на Декабристов, 23. Как пишет Русскова, интерьер там каноничный для баблтишных: выложенная кафелем зона заказов, все напитки — на экранах под потолком или в меню на стойке, заказ у кассы, в зале — яркие цвета, мимимишные детали и искусственная зелень.
Блогер взяла тут напиток Bubble tea nuts tea hot за 349 ₽. По её словам, напиток был слишком горячий и без пенки:
«И сразу двойка в журнал карандашом: средь бела дня в торгующей напитками с пенкой чайной закончилась эта самая пенка. Да и сам напиток — чересчур горячий даже для сибирской зимы. На фоне этого плюсы меркнут, а как хорошо все могло бы получиться: сладких шариков — в избытке, сладость — не сбивающая с ног, ореховый вкус — ням-ням».
Вторая чайная — Met tea на Мира, 85. Она заработала на месте закрывшегося Subway.
«Внутри людно, ремонт свеж, все та же белоснежная плитка, телеэкраны, вот пластиковые листья по стене и дерево в центре».
Здесь фудблогер взяла напиток «Три брата» за 470 ₽. По её словам, он «на любителя».
«Кроме тапиоки, внутри молочного напитка плавают ленточки яичного пудинга, по текстуре — как древесные грибы. В целом, ничего — в отличие от первой точки, тут точно попали в температуру, а сладости еще меньше. Зачет, хотя цена — что-то про ключевую ставку 30%».
Третье заведение — Lucky panda на Мира, 104. Как пишет Русскова, кроме «крохотного дивана и пары стульев у стойки», в заведении нет сидячих мест.
«Главная интерьерная черта — любовь к пандам. Их тут полно: мохнатая встречает у входа, крохотных присобачили суперклеем к стойке, бумажные свисают с кассы».
В этой чайной блогер попробовала фруктовый напиток «Манго-маракуйя» за 470 ₽. Она пишет, что это была ошибка.
«От сладости сводит скулы, температура не дотягивает до категории „теплый“, а редкие фруктовые кусочки не внушают доверия. Хвалить готова разве что шарики».