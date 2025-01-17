В Красноярске открылись три новых заведения с трендовым бабл-ти

Первое заведение — Friends bubble tea на Декабристов, 23. Как пишет Русскова, интерьер там каноничный для баблтишных: выложенная кафелем зона заказов, все напитки — на экранах под потолком или в меню на стойке, заказ у кассы, в зале — яркие цвета, мимимишные детали и искусственная зелень.