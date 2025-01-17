В Красноярске разыграют кубок Ивана Ярыгина по вольной борьбе

Турнир, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона, соберет сильнейших спортсменов мира. Состязания состоятся в десяти весовых категориях для мужчин и женщин. В прошлом году турнир собрал рекордное количество участников — 475 спортсменов из 24 стран.