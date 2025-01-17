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Posted 17 января, 11:00

Published 17 января, 11:00

Modified 17 января, 11:00

Updated 17 января, 11:00

В Красноярске разыграют кубок Ивана Ярыгина по вольной борьбе

В Красноярске разыграют кубок Ивана Ярыгина по вольной борьбе

17 января 2025, 11:00
Фото: Илья Немков.
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В Красноярске с 23 по 26 января пройдут XXXVI Международные соревнования по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина».

Турнир, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона, соберет сильнейших спортсменов мира. Состязания состоятся в десяти весовых категориях для мужчин и женщин. В прошлом году турнир собрал рекордное количество участников — 475 спортсменов из 24 стран.

Сборная Красноярского края на турнире будет представлена 30 сильнейшими спортсменами — 19 мужчинами и 11 женщинами. Поддержим наших атлетов!

Фото: krascsp.ru

Мужская сборная Красноярского края: Чебодаев Артур, Хумидов Ахмед, Кочевой Александр, Боднар Даниил, Тинаев Гасрат, Улимбашев Асланбек, Айрапетян Юра, Касумов Исраил, Якубов Рамазан, Сат Арбак, Улимбашев Азрет, Сучков Никита, Зайнидинов Дмитрий, Рамазанов Алибала, Котаев Тимур, Исаев Рустам, Толмачев Максим, Овсянников Игорь, Черных Виктор.

Женская сборная Красноярского края: Хвостова Дарья, Дьяченко Елена, Новик Татьяна, Полозова Надежда, Курова Елена, Кудаева Динара, Алескерова Айгюль, Фролова Дарья, Велиева Ханум, Трифонова Валерия, Шумова Кристина. Ханум Велиева выступит также в составе сборной России.

Билеты можно приобрести на сайте Kassir.ru

ООО «Кассир.РУ-Национальный Билетный Оператор», ОГРН 1187847189584. 197136, г. Санкт-Петербург, пр-кт Чкаловский, д. 50, лит. А, часть пом. 1Н, 38,39,51-53.

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