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Posted 17 января, 07:13

Published 17 января, 07:13

Modified 17 января, 08:49

Updated 17 января, 08:49

В Красноярске изменится маршрут 81 автобуса. Уберут сразу 5 остановок

В Красноярске изменится маршрут 81 автобуса. Уберут сразу 5 остановок

17 января 2025, 07:13
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске с 18 января автобусы №81 начнут ходить по измененному маршруту. Все из-за низкого пассажиропотока.

Теперь автобусы маршрута №81 будут ездить с улицы Воронова по Ястынской, не заезжая на Гайдашоваку и Полигонную. В итоге из маршрута уберут пять остановок — «Гайдашовка», «Дымов», «Полигонная», «Красноярская продовольственная компания» и «Агротерминал».

Фото: Мэрия Красноярска

При этом появится новая остановка — «ул. Водопроводная» по улице Ястынской. Автобусы будут там останавливаться, следуя по маршруту в обоих направлениях.

Ранее в департаменте транспорта изменение маршрута объяснили низким пассажиропотоком. Из-за перевозки пассажиров с заездом на Гайдашовку и Полигонную перевозчик нес убытки.

Кроме того, из-за пробок на Гайдашовке водители не могли соблюдать интервал между автобусами.

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