В Красноярске изменится маршрут 81 автобуса. Уберут сразу 5 остановок

Теперь автобусы маршрута №81 будут ездить с улицы Воронова по Ястынской, не заезжая на Гайдашоваку и Полигонную. В итоге из маршрута уберут пять остановок — «Гайдашовка», «Дымов», «Полигонная», «Красноярская продовольственная компания» и «Агротерминал».