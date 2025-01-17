В Красноярске изменится маршрут 81 автобуса. Уберут сразу 5 остановок

Posted 17 января, 07:13
Published 17 января, 07:13
Modified 17 января, 08:49
Updated 17 января, 08:49
Теперь автобусы маршрута №81 будут ездить с улицы Воронова по Ястынской, не заезжая на Гайдашоваку и Полигонную. В итоге из маршрута уберут пять остановок — «Гайдашовка», «Дымов», «Полигонная», «Красноярская продовольственная компания» и «Агротерминал».
При этом появится новая остановка — «ул. Водопроводная» по улице Ястынской. Автобусы будут там останавливаться, следуя по маршруту в обоих направлениях.
Ранее в департаменте транспорта изменение маршрута объяснили низким пассажиропотоком. Из-за перевозки пассажиров с заездом на Гайдашовку и Полигонную перевозчик нес убытки.
Кроме того, из-за пробок на Гайдашовке водители не могли соблюдать интервал между автобусами.