Жителя Красноярского края с травмой ноги вернули из плена ВСУ

15 января Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 25 человек. Временно они находится на территории Беларуси, «где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками». В ближайшее время их должны доставить в Россию «для прохождения лечения и реабилитации».