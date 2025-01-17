Жителя Красноярского края с травмой ноги вернули из плена ВСУ

Posted 17 января, 09:53
Published 17 января, 09:53
Modified 17 января, 10:17
Updated 17 января, 10:17
15 января Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 25 человек. Временно они находится на территории Беларуси, «где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками». В ближайшее время их должны доставить в Россию «для прохождения лечения и реабилитации».
Телеграм-канал общественного движения по поиску и возвращению военных «Наш Выход» опубликовал списки вернувшихся, в их числе есть 43-летний житель Красноярского края. Его состояние оценивается как средне тяжелое — повреждены несколько пальцев стопы «с частичной травматической ампутацией».