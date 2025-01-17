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Posted 17 января, 09:53

Published 17 января, 09:53

Modified 17 января, 10:17

Updated 17 января, 10:17

Жителя Красноярского края с травмой ноги вернули из плена ВСУ

Жителя Красноярского края с травмой ноги вернули из плена ВСУ

17 января 2025, 09:53
Фото: Минобороны РФ.
В Минобороны РФ сообщили о репатриации российских военнопленных, которые участвовали в СВО. Среди вернувшихся один житель Красноярского края. Рассказываем, что известно.

15 января Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 25 человек. Временно они находится на территории Беларуси, «где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками». В ближайшее время их должны доставить в Россию «для прохождения лечения и реабилитации».

Телеграм-канал общественного движения по поиску и возвращению военных «Наш Выход» опубликовал списки вернувшихся, в их числе есть 43-летний житель Красноярского края. Его состояние оценивается как средне тяжелое — повреждены несколько пальцев стопы «с частичной травматической ампутацией».

  • Ранее мы рассказывали, что за 2024 год из плена ВСУ освободили 13 жителей Красноярского края.
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#Владислав Савончик#СВО#Минобороны#Плен#Военный
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