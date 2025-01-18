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Posted 18 января, 14:41

Published 18 января, 14:41

Modified 18 января, 14:41

Updated 18 января, 14:41

Дубайский шоколад, сквиш-лапки и «Сумерки»: что искали красноярцы в сети в 2024 году

Дубайский шоколад, сквиш-лапки и «Сумерки»: что искали красноярцы в сети в 2024 году

18 января 2025, 14:41
Фото: freepik.com.
Аналитики «Авито» выяснили, какие товары жители Красноярска чаще всего искали в 2024 году. Результатами исследования компания поделилась с «Проспектом Мира».

Самым популярным поисковым запросом среди красноярцев стал дубайский шоколад с фисташковой начинкой. Этот товар красноярцы искали больше 200 тысяч раз.

На втором месте по популярности стали украшения ручной работы. В прошлом году спрос на них вырос на 64% по сравнению с 2023 годом.

Третье место заняли таба лапки — это липкие сквиши в форме лапки. Их можно мять, бросать и прилеплять на различные поверхности. Их жители Красноярска искали более 20 тысяч раз.

В 2024 году аналитики отметили большой интерес пользователей к фотоаппаратам. За год спрос на цифровые фотоаппараты среди красноярцев вырос на 79%, на технику моментальной печати — на 37%, на пленочные фотоаппараты — на 22%.

Кроме того, в Красноярске в 2024 году стали на 31% чаще интересоваться винтажной мебелью. Больше всего пользователи искали стеллажи, столы, кресла и другую мебель.

Вспомнили красноярцы и про фильм «Сумерки», снятому по одноименному роману. В минувшем году жители Красноярска на 12% чаще искали книги, одежду и вещи, посвященные фильму.

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